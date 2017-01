14+1: Mylimiausios G. dainos apie meilę.

Jeigu šiandien tave ištiko meilė ir tu nerandi žodžių jai išreikšti, pasinaudok G. muzikinės redakcijos sudarytu geriausiu dainų apie meilę sąrašu. Siųsk mylimam žmogui „youtube“ klipus, mp3, lyg savo pateik kitų eiles apie meilę. Juk visa tai vardan kilnaus tikslo – gražesnės, didesnės ir laimingesnės Lietuvos.

Love Will Tear Us Apart – Joy Division. Daina apie tai, kaip turi saugoti meilę, o jei negali – ji perplėš judu per pusę.

[youtube BNMbuygEju8]

All Is Full Of Love – Bjork. Ši daina mane nuginkluoja kiekvieną kartą, kai ją girdžiu. Ir žmonėms, kurie desperatiškai ieško meilės, jos neranda ir net nusivylę teigia, kad jos nėra, tegaliu dar ir dar kartą pasiūlyti įsiklausyti į šios dainos žodžius.

[youtube EjAoBKagWQA]

Nothing Compares 2 U – Sinead O’Connor. Daina, kurioje praktiškai nėra instrumentuotės, o tyras, bet užtikrintas moteriškas vokalas nesileidžia į jokius kompromisus.

[youtube YzEBblIpd9I]

Мне было бы легче петь – Аквариум. [Mp3] Aš tai laikau svarbiausia daina, kurią parašė Borisas Grebenšikovas. Tiesą sakant, tokia nepadarytų gėdos nė vienam muzikantui. Iki pat paskutinio posmelio, Borisas savo mintis reziumuodavo „Но если бы ты могла меня слышать, Мне было бы легче петь.“, kas savaime būdavo gražu. Bet tai nė iš tolo neprilygo tai nuoširdžiai skambančiai tiesai dainos pabaigoje: „Если бы ты могла меня слышать, Мне было бы незачем петь.“

There Is A light That Never Goes Out – The Smiths. Daina apie tai, kaip ir kodėl gera mirti šalia mylimo žmogaus.

[youtube INgXzChwipY]

I Just Can’t Help Believing – Elvis Presley. C’mon, kokia meilės atmosfera be šito karaliaus ir be šitos dainos? Netikiu, kad ji įmanoma.

[youtube ApBJMrYcTmM]

It Must Have Been Love – Roxette. Šitos dainos versija (tik iš “Tourism” albumo) po šiolei nepaleidžia iš meilės glėbio.

[youtube PvKl1VHqMOU]

One Caress – Depeche Mode. Daina, persmelkianti iki širdies gelmių ir atskleidžianti Martin L. Gore vokalo romantiškumo viršūnę.

Giulietta – Smoke City. Daina, kurioje tu girdi moterį, kalbančią Romeo vardu. Ir tai yra kažkaip dar švelniau nei vyriškasis Šekspyro atitikmuo.

Candy Says – The Velvet Underground. Daina, įrodanti, kad ir vyrai gai būti švelnūs ir trapūs.

[youtube xVAmwAhikj0]

Nick Cave And The bad Seeds – Let Love In. Daina apie tai, kaip negali nemylėti.

[youtube NX52Fu0jQR0]

More – Sisters of Mercy. Kas pasakė, kad meilės niekada nebus per daug? Taip, tai “Sisteriai”. Apie tai ir šita daina.

[youtube qDuW3NvjqJY]

Noriu būti su tavim – Kęstutis Jablonskis. Viskas ir taip suprantamai, tai nėra ko daug aiškinti. Turbūt gražiausia lietuviška daina, ypač ta vieta, kur “noriu rytą pasitikt su tavimi”.

Stand Inside Your Love – Smashing Pumpkins. Billy Corgan yra pasakęs, kad tai yra vienintelė tikra daina apie meilę, kurią jis parašė. O aš kiekvieną kartą girdėdamas priedainį „Who wouldn’t be the one you love / Who wouldn’t stand inside your love“ matau tave ir noriu lipti sienomis. Į tavo glėbį, žinoma.

[youtube JluKDPtuHV0]



Half In Love, Half In Hate – Morten Harket. Begaliniai poetiška A-ha vokalisto daina iš lygiai tokio paties albumo „Wild Seed“. Graži istorija, kuri prasideda tada, kai tu myli/ nekenti ir baigiasi, kai mylėti/ nekęsti jau yra per vėlu.

[youtube yGuHvvrTadY]