Submitted by lukas never

3-4 dienų piknikas su draugais ant žolės skambant gyvai muzikai? pašokinėt minioje, patūpėt nuošalėje? pabūt jaunu energingu savo grupės fanu? patogiai išsimiegot palapinėje? kam visiškai neaktualu, primenu, jog galima redaguot straipsnius.

apribojus e-tyrimą non-UK, rock/electronica, summer, good lineup ir išarus išakėjus dabartinę pasiekiamą informaciją į akis krito tokie šapai (eilės tvarka netvarkinga):

Austrija, August 15-17 – FM4 Frequency Festival.

už 93EUR – . 2007 lineup: Nine Inch Nails, Tool, Seeed, Interpol, Kaiser Chiefs, Groove Armada, Snow Patrol, And You Will Know Us By The Trail Of Dead, The Good, The Bad & The Queen, 2raumowohnung, !!!, Klaxons, Shout Out Louds..

Daugiau info: http://www.frequency.at/

Austrija, June 15-17 – Nova Rock Festival.

už 93EUR – . 2007 lineup: Pearl Jam, Editors, Smashing Pumpkins, Bright Eyes, The Killers, Marilyn Manson, Modest Mouse, Mando Diao, The Hives, Peeping Tom, Flogging Molly, Mastodon, Linkin Park..

Daugiau info: http://www.novarock.at/

Belgija, July 12-15 – Dour Festival.

už 75+15EUR – . 2007 lineup: Adult., Amon Tobin, Autechre, Bonobo, Bright Eyes, Clark, Coldcut, CYHSY, DJ Food & DK, DJ Shadow, Goldie, Hot Chip, Jimi Tenor & Kabu Kabu, Les Ogres de Barback, Luke Vibert, No Means No, Swayzak, the Cinematic Orchestra, the National, the Notwist, the Rapture, Tokyo Ska Paradise, Venetian Snares, Vitalic, Wilco, Wolf Eyes, Wu-Tang Clan..

Daugiau info: http://www.dourfestival.be

Belgija, August 16-18 – Pukkelpop.

už 130 EUR-. 2007 lineup: Arcade Fire, Architecture in Helsinki, CSS, the Whitest Boy Alive, the Noisettes, I’m from Barcelona, Apparat, Booka Shade, Basement Jaxx, the Streets, the Hives, CocoRosie, Low, Laurent Garnier, Patrick Wolf, Kings of Leon, M.I.A., Tiga, LCD Soundsystem, Tool, Nine Inch Nails, Iggy and the Stooges, Cassius, Badly Drawn Boy, James Holden, Alex Gopher..

Daugiau info: www.pukkelpop.be

Belgija, June 28-July 1 – Roch Werchter.

už x EUR (galėjote gauti; liko tik paskiroms dienoms už 75EUR) -. 2007 lineup: : Björk, Marilyn Manson, Muse, Beastie Boys, Arctic Monkeys, Bloc Party, Pearl Jam, The Chemical Brothers, The Killers, Keane, Kaiser Chiefs, Kings of Leon, Arno, Klaxons, LCD Soundsystem, !!!, Faithless, Incubus, Interpol, Metallica, Damien Rice, Tori Amos, Snow Patrol, Amy Winehouse, Peter Gabriel, The Hold Steady, Joan As Police Woman, Oi Va Oi, Rufus Wainwright..

Daugiau info: http://www.rockwerchter.be/

Danija, July 1-8 – Roskilde.

už 200EUR- . 2007 lineup: Annuals, Arcade Fire, Arctic Monkeys, the Ark, Basement Jaxx, Beastie Boys, Beirut, Björk, Booka Shade, Camera Obscura, Clipse, CSS, Diplo, Electrelane, Explosions in the Sky, Laurent Garnier, Grizzly Bear, the Killers, Klaxons, LCD Soundsystem, Luomo, Mando Diao, Matmos, Muse, Peter Bjorn and John, Red Hot Chili Peppers, the Whitest Boy Alive, Wilco..

Daugiau info: http://www.roskilde-festival.dk/?code=1

Ispanija, July 20-23 – Festival Internacional de Benicàssim.

už 170EUR- . 2007: !!!, Amy Winehouse, Animal Collective, Antony & the Johnsons, Arctic Monkeys, Armand Van Helden, Brazilian Girls, Bright Eyes, Calexico, Camera Obscura, CSS, Carl Craig, Cassius, CYHSY, Ellen Allien, the Go! Team, Gus Gus, The Hives, Iggy & The Stooges, Kings of Leon, Klaxons, The Magic Numbers, Mando Diao, Muse, Nouvelle Vague, Ok Go, Peter Bjorn And John, the Pipettes, the Rapture, Rufus Wainwright, Two Lone Swordsmen, U.N.K.L., Vitalic, Wilco..

Daugiau: http://www.fiberfib.com/

Ispanija, May 31-June 2 – Primavera.

už 125EUR – . 2007: The Apples In Stereo, Architecture In Helsinki, Band Of Horses, Beirut, Blonde Redhead, Brightblack Morning Light, Built To Spill, Diplo, Fujiya & Miyagi, Girl Talk, Grizzly Bear, Hot Chip, Kid Koala, Klaxons, the Long Blondes, Low, Luomo, Malajube, Maxïmo Park, Modest Mouse, Múm, Nathan Fake, Of Montreal, Patti Smith, The Rakes, Smashing Pumpkins, Spank Rock, Sonic Youth, the White Stripes, Wilco..

Daugiau: http://www.primaverasound.com/?idioma=en

Lenkija, June 29-July 1 – Opener.

už 250LTL- . 2007: Beastie Boys, Björk, Bloc Party, Dizzee Rascal, Laurent Garnier, Groove Armada, LCD Soundsystem, Muse, Sonic Youth, The Roots..

Daugiau info: www.opener.pl

Norvegija, July 2-6 – Quart

už 720LTL- . 2007: Scissor Sisters, Beastie Boys, Mew, the Who, Juliette & the Licks, 50 Cent, the Good, the Bad & the Queen, the Roots..

Daugiau info: http://quart.no/

Prancūzija, June 29-July 1 – Eurockéennes.

už 85EUR – . 2007 lineup: Arcade Fire, Air, Antony & the Johnsons, Amy Winehouse, Archie Bronson Outfit, Clipse, Deerhoof, Editors, Laurent Garnier, the Good, the Bad & the Queen, I’m from Barcelona, the Hives, Klaxons, Marilyn Manson, Maximo Park, Phoenix, TV on the Radio, 65 Days of Static..

Daugiau info: http://www.eurockeennes.fr/dn_english/

Prancūzija, August 24-26 – Rock en Seine.

už 98EUR – . 2007 lineup: Arcade Fire, Alpha, Amy Winehouse, Bjork, Craig Armstrong, CSS, DeVothcka, Dizzee Rascal, Eric Truffaz, Faithless, Jarvis Cocker, Kelis, Kings of Leon, M.I.A., Mogwai, the Noisettes, Patrick Wolf, Puppetmastaz, the Shins, U.N.K.L.E..

Daugiau info: http://www.rockenseine.com/

Serbija, July 12-15 – EXIT.

SOLD OUT – . 2007: Basement Jaxx, Beastie Boys, CSS, Groove Armada, Lauryn Hill, LTJ Bukem, Robert Plant, Snoop Dogg, Wu-Tang Clan, Danny Tenaglia, John Digweed, Richie Hawtin..

Daugiau: http://www.exitfest.org/

Slovakija, July 21 – 22 – Pohoda

už 35 EUR -. 2007 lineup: Air, the Hives, Basement Jaxx, Lou Rhodes, CSS, Wu-Tang Clan, Client, Dave Clarke, Mando Diao, Bajofondo Tangoclub, the Pipettes, Amadou et Miriam, Konono No.1, Eric Truffaz, ..

Daugiau info: http://www.pohodafestival.sk

Švedija, June 28 Gioteborge, 29 – 30 Stokholme- Accelerator

už 190+325LTL -. 2007 lineup: (Gioteborge) Bright Eyes, Danielson, Jose Gonzalez, Junior Boys, Modest Mouse (Stokholme) Bright Eyes, Brightblack Morning Light, CSS, Danielson, Electrelane, Interpol, Jens Lekman, Jose Gonzalez, Junior Boys, Menomena, Modest Mouse, Peter Bjorn & John, Rufus Wainwright, the Hold Steady, the Long Blondes, TV on the Radio..

Daugiau info: http://www.luger.se/accelerator/

Švedija, July 12 – 14 – Arvika

už 325LTL -. 2007 lineup: the Ark, Bloc Party, Hot Chip, the Magic Numbers, Mando Diao, Nouvelle Vague, Patrick Wolf, Scissor Sisters, Shout Out Louds..

Daugiau info: http://www.arvikafestivalen.se/

Švedija, June 14 – 16 – Hultsfred

už 640LTL -. 2007 lineup: 50 Cent, Amy Winehouse, Client, Clipse, Dizzee Rascal, Korn, Lamb of God, Mando Diao, Manic Street Preachers, Ozzy Osbourne, Pet Shop Boys, Razorlight, Shout Out Louds, the Ark, the Concretes, Wolfmother..

Daugiau info: http://www.rockparty.se/

Šveicarija, July 6-21 – Montreux

už kažkiek -. 2007 lineup: Al Jareau, Beastie Boys, Brad Mehldau, Chick Corea, Electrelane, Eric Truffaz + Ed Harcourt, Faithless, Foreigner, George Benson, Jeff Beck, Lambchop, Laurent Garnier, Medeski Scofield Martin & Wood, Norah Jones, Pat Metheny, Pet Shop Boys, Placebo, Pop Levi, Rufus Wainwright, Saskia Laroo, Seal, Spank Rock, the Chemical Brothers, the Good the Bad & the Queen, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Tori Amos, U.N.K.L.E., Wilco, Wu-Tang Clan, Youssou N’Dour..

Daugiau info: http://www.montreuxjazz.com/concerts/artists_en.aspx

Vengrija, August 8-15 – Sziget.

už 150EUR – . 2007 lineup: !!!, Chemical Brothers, Faithless, Laurent Garnier, the Good, the Bad & the Queen, the Hives, Kaizers Orchestra, the Killers, Madness, Mando Diao, Nine Inch Nails, Pink, the Rakes, Razorlight, Sinead O’Connor, Sierra Maestra, Salif Keita, Cesaria Evora, Sergeant Garcia, Leningrad, Cassius, Fun-Da-Mental, Gus Gus, Hooverphonic, U.N.K.L.E., Booka Shade, Annie Nightingale, Goldie, Timo Maas..

Daugiau info: http://www.sziget.hu/festival_english

Vokietija, June 22-24 – Hurricane/Southside.

už 104EUR – . 2007: Arcade Fire, Art Brut, Beastie Boys, Bloc Party, Bright Eyes, Editors, Incubus, Interpol, Marilyn Manson, Manic Street Preachers, Modest Mouse, Mogwai, Pearl Jam, Placebo, Porcupine Tree, Snow Patrol, Sonic Youth, the Bravery, the Hold Steady, the Rakes..

Daugiau info: http://www.hurricane.de/ arba http://www.southside.de/

kaina labai priklauso nuo valstybės, bet apibendrint galima taip: vakaruose 100-160 EUR, rytuose iki 60-100 EUR. manau, kad renkantis labiausiai žaidžia laikas ir lineup dydis ar kokybė. nesupykčiau, jei kas lepteltų žodį kitą apie paminėtus festivalius, o jei įdėtų vertingesnius elektronikos, jazz ar kamerinius festivalius, būtų visai gerai.

šiandien dieną buvo +13C. vasara artėja, o bilietai brangsta arba išvis nelieka (todėl ir nesikankinau su UK festivaliais).