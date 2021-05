ATARI 2600 kolekcija ir retro nostalgija

Pirmąją konsolių kartą vadinu Pong‘ais ir pats sovietinį kloną turėjau, visgi tikroji namų konsolių pradžia man buvo A2600*. Turiu porą CX2600 „Light Sixer“ egzempliorių (abu 1979-ųjų), vienas boxed, arti 50 originalių žaidimų, multicart‘ą (SD kortelių palaikymui), krūvą pultų ir t.t.

Jeigu šį reikalą apibūdinti vienu žodžiu tai yra MINIMALIZMAS**. Dažnai šis žodis asocijuojasi su interjerais, tačiau video žaidimams jis irgi tinka.

KUO MALONI. Konsolė įdomaus dizaino, su jungikliais – tumbleriais. Gali būti su medžio imitacija (dvelkia steampunk‘u), Darth‘o Vader‘io stiliaus arba modernizuota Junior. Paprasta naudoti, įjungti/išjungti – lyg šviesą kambaryje, turėdamas laisvų 20 minučių staigiai gali pažaisti ir nukeliauti į retro visatą, o galima ir šiaip laikyti fone su įjungtu intro/demo, … mane tai gerai nuteikia). Išbaigtas daiktas ir istorijos dalis, neatskiriama nuo 1970 – 1980-ųjų pop kultūros. Dėl konstrukcinių savybių paprastumo originali konsolė yra patikimas gaminys, vis dar kuriami homebrew žaidimai (pvz., Mortal kombat), kinai kepa pultus, maitinimo adapterius. Autentiški žaidimai stebėtinai gerai išsilaikę, kainos jau nukritę, kiek matau pagal būklę ir ilgaamžiškumą, dažniausiai lenkia sistemas, naudojančias CD. Originaliai jungiama per RF antenos lizdą. Skirtingi pultų tipai skirtingiems žaidimams (kitaip nepažaisi), visgi dažniausiai naudojami 2 – klasikinis stick ir paddle su potenciometru, taip pat tinka Sega MegaDrive pultai. Gyvavimo laikotarpis atitinka mano vaikystę***. Vaikystėje tokio Atario praktiškai nečiupinėjau, žaisdavome Atari 8 bit kompiuteriukais su žaidimais kasetėse, daugiausiai Vilniaus centriniame pašte (1987-1989 m.). Atari 2600 turėjo Jaunųjų technikų stotyje Vilniuje, bet ir ten jau buvo nebevertinamas, jį nustūmė sistemos su kasetėmis, dėl labiau paplitusių ir gražesnių žaidimų. Visgi dabar, kai norėjau grįžti į Atari age, pasirinkau šitą variantą dėl kartridžų „įdėk ir žaisk“ principo, sistemos naudojimo paprastumo.

KUO REIKŠMINGA mano požiūriu. Tuo metu pirmoji deramai perkėlė arkadinius video žaidimus į namus, apskritai home TV perdarė iš pasyvaus daboklio į aktyvią pramogą. Leido žaisti ir už kiekvieną gyvybę nemokėti monetomis. Laikas parodė, kad žaidimų grafinio pateikimo lakoniškumas, gameplay idėjos paprastumas, konsolės naudojimo patogumas (išskyrus skirtingų rūšių pultus, skirtingo tipo žaidimams) yra tikrai patrauklūs ypač lyginant su dabartinėmis sistemomis. Bibliotekoje daaaug pirmtakų, kurie įtakojo vėlesnes sistemas arba davė pradžią žanrams. Plačiajai auditorijai reikšmingi daugiausia geimai , kurie pagal smagumą priartėjo prie arcade versijų. Gerai perteikia ankstyvos color crt televizinės futurizmo dvasios estetiką 8-), spalvų gama savita dėl lokalių tonų, garsai išraiškingi. Topiniai žaidimai: Space Invaders, Pitfall, H.E.R.O., Break Out, Combat, Berzerk, Warlords (galima žaisti keturiems), Frogger, Ms. Pacman, River Raid, Adventure (action adventure, RPG pirmtakas). Žaidimų kartridžuose dydis 2 – 8 KB. Po 1983 – 1985 metų rinkos krizės lyderystę JAV perleido naujos kartos konsolei NES – Famicom.

Daug kas Atari per daug nevertina, nes turi kitus prioritetus, o aš manau, kad skirtumas vaizdo žaidimuose estetinės kokybės prasme tikrai nėra toks didelis, kad būtų galima nurašyti atariką ir labai iškelti vienus ar kitus. Matau tai kaip visumą skaitmeninio meno, kuriame būta skirtingų priemonių ir laikas rodo, kad vykusi idėja bei gameplay azartas lieka pirmutinėmis sąlygomis geram žaidimui.

Tai tiek, tikiuosi buvo kažkiek įdomu ar naudinga, ir gal atsiras ryžto įtraukti Atari į savo wish list‘ą.

*Atari yra JAV kompanija. A2600 pradėjo pardavinėti 1977 m. – rinkoje buvo 5 versijos (6 jungiklių Heavy Sixer ir Light Sixer [power, tv type, left difficulty, right difficulty, game select, game reset], 4 jungiklių – CX2600-A, Atari 2600 „Darth Vader“ ir Atari 2600 Jr.). Išplito iki 30 mln., ( o Gamecube, pvz., 25 mln).

**Minimalizmo principai yra objektyvumas, schematiškas paprastumas, logika ir nuasmeninimas. Vizualinės išraiškos priemonės nesudėtingos, iš lengvai suvokiamų elementarių struktūrų, dažniausiai geometrinių, turiniui – pasakojimui dėmesio skiriama nedaug.

***Psichologai tvirtina, kad grįžimas į vaikystę per potyrius ne tik malonus, bet ir prasmingas dėl atgavimo, taip iš naujo atrandame tai, ką, pvz., dėl pokyčių psichikoje pereinant į paauglystę, jaunystę, brandą ir t.t. jau buvome praradę – t. y. SAVE. Taip grįžtame prie emocinės pusiausvyros ištakų. Viena išmintingiausių frazių apie tai yra „ar dar atsimeni, kuo buvai iki to, kol pasaulis tau pasakė, kuo tu turi būti“. Taigi, tą padaryti padeda grįžtantys ankstyvieji vaikystės pojūčiai per retro žaidimus. [toks visai tinkamas paaiškinimas žmonoms, kai norės kritikuoti jūsų hobį…]

Grupė Facebook’e : 8-16 bit žaidimai ir konsolės LT

Tekstas: Daumantas Pilipavičius