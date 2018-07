[besiruošiant:] POSITIVUS 2018

Pripažįstu, kad yra tiesos tame, kad šiemet Positivus festivalis turi porą didelių pasaulinių vardų, NICK CAVE & THE BAD SEEDS (kurie jau atperka visą bilieto kainą) bei THE PRODIGY, ir daug daug (per daug „daug“) vietinės muzikos. Tad ne latviams šįkart trys dienos gali būti per daug ir po visko gali kilti noras pasipiktinti. Kad nereikėtų taip daryti iš anksto panaršiau po mažiau girdėtus pavadinimus, kad iš nuobodulio nereikėtų užgerti ir nulūžti taip ir neišgirdus tų dviejų ar vieno pavadinimo, vardan kurio atsibelsiu į Salacgrivą.

Taigi, imu pirmosios dienos sąrašą ir iš karto suprantu, kad galima bus į kempingą grįžti dar iki vidurnakčio – į Years & Years net nuotraukose nesinori žiūrėti, o girdėti – juolabiau. Tad visai teisingai gali būti keliamas klausimas, ar verta iš viso penktadienį trenktis į festivalį, kai ten vyraus meinstryminis popsas ir latviškas repas?

Ant bangos esanti švedaitė Tove Lo koncertuos dieną prieš, Vilniaus universiteto Botanikos sode – norintys ją pamatyti su festivalio bilietu gali sutaupyti keliasdešimt eurų, bet kai žinau tik vieną jos gabalą, tai ji man negroja. O kas gali sugroti? Pavyzdžiui, estas NOËP. Nors tai irgi šiuolaikiškas popsas, bet matosi, kad vyrukas netingi paieškoti kiek įdomesnių sprendimų.

THE FAMILY DOG – apie šitą grupsą internete girdimosios informacijos labai šykštoka. Net patys organizatoriai neturėjo iš ko rinktis, tai įsidėjo tą vienintelį Youtube esantį klipą. O THE FAMILY DOG gali visai nustebinti, nes jų FB esančios nuotraukos, o ir vienas video visai traukia ausį ir akį.

Penktadienį, tiesa, labai nepatogiu metu, pasirodys ir latviai PACIFIC K., kurie man patinka vis labiau, tad visai mielai paklausyčiau ir gyvai.

Tiek to penktadienio. Tiesą sakant, labai labai (daug „labai“) mažai sudominusio, kad blaškytis po festivalio teritoriją.

O šeštadienį labiausiai noriu išgirsti ne The Prodigy, bet The BARR BROTHERS, kurie ne atsitiktinai palaikė kompaniją The War on Drugs per jų praeitų metų koncertinį turą. Brolių paskutinis albumas „Queens of the Breakers“ yra klasiškas amerikietiško bliuzo ir folko pavyzdys, toks akustiškai lengvas, melodingas, atėjęs iš Simon & Garfunkel, Tom Petty ir visko, ką talpina minėtieji The War on Drugs (nes, oi kartais gitaros skamba net per daug panašiai). Tą panašumą ir brolių unikalumą ir norisi man labiausiai išgirsti antrąją festivalio dieną.

Jeigu bus karšta, turėtų smygsant ant žolės smagiai susiklausyti latviai POLIFAUNA, grojantys lengvą dream pop.

Ir… ir viskas. Tiek to šeštadienio atradimų. Kažkaip apima jausmas, kad organizatoriai gavo porą didesnių vardų, jiems išleido visą biudžetą ir… ir tų vardų pakako, kad bilietus išpirktų. Kaip ten dainavo „Poliarizuoti stiklai“: festivalis eina-na… Ok, teks programą savo susigalvoti. Panašu, kad jos prireiks ir trečiai dienai, nes muzikinių skylių iki australų nebus kuo užkamšyti.

Na, galima paminėti sekmą dieną gan anksti grosiančius DAGAMBA – latvišką Apocalyptica, neišradinėjančią dviračio ir skaniau klausomą kamerinėje aplinkoje. Grupė jau prieš kelis metus grojo Positivus festivalyje, kartu su choru. Tikėkimės ir šįkart kažkuo nustebins, nors man pakaktų tiesiog gyvai išgirsti jų „Prokofiev Knight Rider“ versiją.

MARLON WILLIAMS iš Naujosios Zelandijos neturi dar ilgo hitų sąrašo ir albumuose skamba per daug baladiškai, bet puikiai balansuoja tarp meinstryminio popso ir įdomesnio rockabilly, country bei bluegrass’o, kartais net primena Richardą Hawley. O ir gyvai skamba ne taip blankiai, kartais kiečiau negu studijiniuose įrašuose (pavyzdžiui, kad ir gyvai atliekama „Party Boy“, kurioje studijinio plastiko mažai belikę):

FRANKIE ANIMAL iš Estijos, dar jauni žmonės, bet jau turi smagių ir įdomių (man net įdomesnių už Tove Lo) kompozicijų. Jeigu popietės saulė nevargins, norėsiu išgirsti, nors jų pasirodymo laikas, 15:15, yra praktiškai pasmerktas neišgirdimui.

Tiek to sekmadienio. Tiek tų įdomesnių, mažiau girdėtų pavadinimų, kurių tikėjausi bent 10 suskaičiuoti, bet pritempti nepavyko. Žodžiu, šiemet apsiginkluojame badmintono raketėmis, paplūdimio rankšluosčiais, skaitmenine biblioteka, šaltkrepšio turiniu, gera kompanija ir laikom pozityvą.