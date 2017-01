CANDEE TRAIN COLLECTIVE – THREADS: A FANTASMAGORIA ABOUT DISTANCE (THE RECORD) [2016]

The pronounced words of magic with mysterious mimicries

Išankstinė žinia apie šį albumą buvo tokia, jog 2015-ųjų pabaigoje Kauno bienalės metu vyko pasaulyje žinomo menininko Saâdane’o Afifo ir lietuvių grupės „Candee Train” muzikinis bendradarbiavimo projektas „Gijos: fantasmagorija apie atstumą”. Jo metu Afifas atrinko kitų kūrėjų tekstus, įkvėptus jo meninių kūrinių, kurių nuotraukos sudėtos ant plokštelės voko, ir davė juos grupei „įgarsinti“. Tai kiek gąsdino, nes tokia priešistorė kažkodėl dar prieš susipažinimą su įrašu suformavo lūkestį, jog visuma gali būti panaši į ŠMC tinkančią garso instaliaciją, o ne į normalų klausomą albumą.

Lūkestis, ačiū dievui, nepasitvirtino, nors kompozicija „Hours“ tikrai tiktų ŠMC erdvėms.

Tarptautinis projektas Candee train pavertė į „Collective“, o angliškas projekto pavadinimas liko ir ant plokštelės kaip albumo vardas „Threads: A fantasmagoria about Distance (The Record)“. Ant vinilo voko rašo, jog įrašas išleistas „limituotu“ 500 egzempliorių tiražu, nors pats leiblas savo puslapyje nurodo 300. Bet ir vienas, ir kitas tiražas tokios muzikos vien Lietuvos rinkai, manau, yra per didelis. Čia ne Butkutė ir ne Mamontovas, tai keliasdešimt laiptelių įdomesnė muzika, kurios Lietuvos komercinės radijo stotys greičiausiai į savo grojaraščius neįtrauks.

O „Threads“ muzika nėra prasta. Tiesą sakant, po pilkoko Candee Train debiutinio albumo „Hypnopompic“ nesitikėjau nė pusės tiek gerumo. Stiprus Agnės Daujotaitės vokalas, vietomis primenantis Patti Smith, užtikrintai veda visumą į priekį ir „Threads“ visumą paverčia lyg į jos solinio albumo pristatymo koncerto įrašą, darytą jaukiame, pagirtinai akustiškai įrengtame klube. Mušamieji, bosinė ir elektrinė gitaros bei klavišiniai sukuria tokį nesunkiai išskaidomą, tačiau neprimityvų muzikinį foną, paremtą lengvai psichodelizuotu, padžiazintu neskubraus ritmo poproku. Nebanalios aranžuotės, Agnės vokalo tembro ir ritmo kaitaliojimas kuria kiek mistišką, teatrinio spektaklio garso takelio ar teatralizuoto koncerto įspūdį. Žodžiu, „Threads“ skamba gyvai (trūksta tik klausytojų aplodismentų), gaivališkai ir turi daug gražių momentų, kuriems perprasti ir prie kurių priprasti vienos perklausos neužteks, nes tai ne dainų rinkinys, o labiau – poezija muzikoje. Tekstai, kuriuos įkvėpė Afifo instaliacijos, primena modernią poeziją, neturi jokių priedainių, dažnai – ir jokio rimo, su neįprastais dainoms žodžiais, tad grupei tikrai reikėjo pasistengti visą tai paversti muzika. Ir jiems tai puikiai pavyko – „Threads“ yra tikrai klausomas ir kokybiškas albumas, gimęs iš meniško užmanymo, su kuriuo ne gėda supažindinti ir užsienio melomaną.

THREADS by Candee Train Collective

Tik minėtas triukšmingasis sintetinis eksperimentas „Hours“ iškrenta iš konteksto ir kelia klausimą, ar Timo Mortono (anksčiau Afifas lyg bendradarbiaudavo su Tomu, bet gal bendrapavardis čia? ar spaudos klaida?) tekstas-galvosūkis tikrai įgyvendintas įdomiausia forma? Mano manymu, ne. Bet vienas disbalansas visame albume ausies ir širdies per daug neužgauna ir leidžia pusvalandžio trukmės „Threads“ pavadinti neeiliniu, įdomiu ir kokybišku įrašu. Sekantis žingsnis Candee Train galėtų būti „įgarsinti“ kokio lietuvių poeto eiles, pavyzdžiui, Antano A. Jonyno ar Kęstučio Navako.

Labiausi man „Threads“ takeliai: lounge‘iškas „Blue Time (The Clicking Sound)“, kurio tekstas man gražiausias visame albume: Now you’re gone my melody maker / And all you left me with / Is the clicking sound / Of your heels walking away from me …) ir „Black Spirit“, kurio muzikinis fonas turi nuostabių džiazuojančio skandinaviško spalvų.

PS. Beje, įdomų vizualą savo įrašams pasirinkęs turi leiblas Lyrics Records:

PPS. Dar keli Saâdane’o Afifo analogiško projekto kitur rezultatai:

Su operos vokaliste Katharina Schrade:

Su gatvės muzikantu Mount Moon, pagavusiu Conoro Obersto manierą