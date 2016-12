Dean ir Gene arba WEEN ir „La Cucaracha“

Submitted by lukas never

Nekreipk dėmesio į pavadinimą. Ir į paveiksliuką nežiūrėk. Geriau įsivaizduok situaciją: gauni kažkokį CD-R, ant kurio užlipdytas post-it-note su užrašu “atspėk”. Kadangi artėja Kalėdos, sutapatini tai su siurprizu ar pokštu. Smalsumo vedinas tuo pat paspaudi “open/eject” mygtuką ir klausai.

Atidarymas priklauso lyg ir Touch & Go, tik jie kiek atsipalaidavę (gal jau po vidurnakčio?) Antroji daina – neabejotinas pasekimas Arling & Cameron receptu: “add some humour and tricks / that’s what we call an A&C mix”, tik čia daina apie žydrąjį balionėlį. Iškart po to dingsta šviesa, nusileidžia veidrodinis burbulas – taip, diskoteka. Hitas iš filmo “Night at the Roxbury”, verčiantis atlikti daug pristatomų spyruokliuojančių žingsnelių ir pakinkuoti galvą.

Na, bet linksmieji šokiai greitai baigiasi. Metas prisiminti Santana ir, tarkim, jo “Black Magic Woman”. Griebkit jūsų pusėn žvilgčiojantį priešingos lyties žmogeliuką ir linguokit rateliu. Linguokit, nes netrukus atsidursit JAV pietuose, o ten, žinia, gitara skamba kitaip, kaimas klega, balsai lyg uldukai. Neįtikėtina, bet viskas tik tam, kad išmoktum mylėt. Arba – kad išgirstum, kas atsitiktų, jei brolis ir sesutė aka The White Stripes priimtų į grupę dar vieną narį.

Tačiau ir tai dar pakenčiama. O kaip jūs vertinate šmaikštumą, jei daina apie tai, kaip “china man” derasi dėl žuvies su “black man”, visa tai skamba tarsi “white man sings reggae in the Caribbean”? Sutinku – būna ir sunkesnių atvejų. Pavyzdžiui, kad ir tasai vokalo efektas, padėjęs Cher su “Believe” vėl pasisupti radijo bangose. Tiesa, tas vokalas įkomponuotas į santūrią The Fiery Furnaces kompoziciją. Stačiai šlykštu. Pridėkite dar college rock gabaliuką, ir nepajusit, kaip pavadinsite mane kokiu negražiu žodžiu. Kitai dainai suskambus būtinai pasikvieskite tėvus – prisimins jaunystę. Vėliau jie galės tęsti kelionę į praeitį ir paniūniuot jums lopšinę. Būkite tam pasirengę.

Tiesa, jei dar neišjungėte grotuvo, tai pasiruoškite keistai kompozicijai (tik išvarykite tėvus). Interliudija su indie skoniu ir nukvakimu pereis prie afrikietiškų būgnelių, o paskui netikėtai išsivers į rock su pretenzija Interpol vokalo skambesiui. Aišku, jei neskaičiuosime, kad ta pati kompozicija po posmelio kito virs ilgu Led Zeppelin su didesniu nei įprasta švino sluoksniu pragrojimu. Pabaigai išgirsite David Sanborn alto saksofoną ir dainą apie žmoną. Kai kam tai atrodo nesuderinama.

Epilogas 1:

Jei visa tai supilsi į indą punšui, nenustebsiu, jei siurbčiosi su draugais iki Naujųjų Metų ir po jų. Neįsižeisiu, jei ir liksi blaivus, tik kaži, ar visuomenei nuo to bus geriau.

Epilogas 2:

Ne broliai Dean (Mickey Melchiondo) ir Gene (Aaron Freeman) grupę Ween sukūrė būdami -niolikos dar 1984-aisiais. Prieš nepilnus porą mėnesių išleido (devintą) albumą “La Cucaracha”, kurį kai kurie nekompetentingi kritikai drįsta įtraukt į 2007-ųjų best’us. Norit tikėkit, norit – ne.

www.ween.com

http://www.myspace.com/ween