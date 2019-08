Positivus lankytojų gretos kasmet retėja. Atvykusieji į festivalį pirmąjį kartą džiaugiasi puikia vieta ir nemato kuo skųstis, tuo tarpu senbuviai vis prisimena kaip buvo anuomet, pyksta dėl nemažėjančios bilieto kainos, sumažėjusio biotualetų skaičiaus, panaikintų scenų, dėl mažai muzikos, dėl blogos muzikos ir t.t. Negaliu sakyti, kad pastarieji neteisūs. Iš tiesų Positivus atėjo sunkūs laikai. Ir atėjo jie jau ne šiemet, o prieš kelis metus, kai festivalis pametė savo identitetą ir iš melomaniško tapo meinstryminiu. Šiemet festivalio pagrindinė scena neturėjo rėmėjo, teritorijoje jautėsi anksčiau akių nebadęs taupymas, pradedant atsisakymu filmavimo gervės, baigiant meniškomis instaliacijomis, kurios anksčiau leido festivalį vadinti ne tik muzikos švente. Iš trijų dienų renginys šiemet tilpo į dvi ir tai muzikinė pasiūla daug džiaugsmo neteikė. Kai pagrindinėje scenoje groja Daddy Was A Milkman, širdis džiaugiasi už tautietį, bet objektyviai supranti, kad ne iš gero toks pasirinkimas.

The 1975 ir Royal Blood koncertai Vilniuje kelios dienos po festivalio tikėtina taip pat nepadidino festivalio lankomumo. The 1975 poprokelis skambėjo lyg ta kasdienė beskonė muzika iš radiocentrų ir sutraukė atitinkamą masę jaunimėlio, dėl kurio ateities ir dabarties darėsi neramu. Australai Cut Copy buvo sutikti daug skysčiau, bet jų muzikinė valanda prabėgo visai smagiai. Greito ritmo, minkšto vokalo elektronika šokdino nuo „Need You Now“ iki „Lights and Music“. Lyderis Danas Whitfordas atrodė kaip šokantis ir dainuojantis Andrius Tapinas – kažkodėl niekaip neatsikračiau to fiziologinio panašumo sukelto įspūdžio.

Sulig tuo įspūdžiu pirmoji festivalio diena ir baigėsi. (Jei kam įdomu, baigėsi kai jau palapinės virves buvo galima įžiūrėti be pasišvietimo, kažkur apie ketvirtą ryto, po ne vieno prisiminimo apie senus gerus laikus su sena gera muzika).

Antroji Positivus 2019 dalis po ilgo kepimo saulėje ir tuškenimosi šaltose Rygos įlankos bangelėse prasidėjo su bebaigiančiais savo programą Ewert and the Two Dragons. Nieko neturiu prieš šį estų pasididžiavimą, bet gyvai jie skamba blankiai ir po „Good Man Down“ jokio hito nebeįrašė, tad daugiau laiko praleidau svarstydamas kelintą kartą jie jau šiame festivalyje – trečią ar ketvirtą? Bet kuriuo atveju jų jau Salacgrivoje per daug. Klausant juos jaučiausi, matyt, panašiai kaip lietuviškų festivalių lankytojai, kasmet gaunantys Mamontovą, Sindikatą ir Jazzu.

Anglų duetą Royal Blood klausyti buvo galima – toks paprastesnis The White Stripes variantas. Groti bosine gitara kaip elektrine gal ir originalu, bet ant vienodo kurpalio sukaltos aranžuotės ir keturios stygos ilgainiui įneša monotoniją ir ribotumą, pasigendi ne fūzinio kompiuterinio efekto, o normalaus gitarinio rifo ir gitaristo gebėjimo su tuo efektu parodyti kokį muzikinį meistriškumą. Viso festivalio vinis, žinoma, buvo Underworld, kurie pradėjo pasirodymą punktualiai vienuoliktą valandą. Stovėjome laisvai šeštoje eilėje ir gėrėme tą popasaulinį jausmą. Gyvos techno legendos sugrojo pilną pusantros valandos koncertą. Pradedant „Listen to Their No“ baigiant „Born Slippy .NUXX“, tarp kurių man labiausias netikėtumas buvo „King of Snake“ – jei kas yra matęs Karlą Hyde’ą pagal roplišką elektronikos efektą darantį tą šokio judesį, kai kilnoja į viršų vienu metu abi rankas, tai tuomet jis pavirsta tikriausiu hipnotizuojančiu gyvatūnu, verčiančiu ir tave daryti neįtikėtinus šokio judesius. Ir po paskutinių „Born Slippy. NUXX“ akordų sakau, kad Hyde’ui nebūtina dainuoti tuo per daug kompiuteriais modifikuotu tembru ir be perstojo kartoti tas pačias studijinio įrašo frazes, jam pakaktų visą pasirodymą prašokti. Vien dėl to Underwold dar kartočiau ir kartočiau. Net neįtikėtina, kad prieš 13 metų jau tada legendine vadinama grupė grojo Vilniuje. O dabar tokio kalibro žvaigždės nesugeba pasiūlyti nė vienas iš dešimčių lietuviškų festivalių. Tad visiškai nurašyti Positivus dar nereikia. Tai vis dar tebėra maloni tradicija, kurią norėsis pakartoti ir kitais metais. Net jei festivalyje norėsis praleisti mažiau laiko negu kempinge.