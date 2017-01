G.eriausi 2016 metų filmai

Nauji filmai darosi vis labiau nuspėjami ir teikiantys įspūdį, kad viskas jau kažkur matyta. Tačiau ir tarp naujųjų buvo tokių, kurie kirto per smegenis ir leido sakyti, kad kino menas vis dar turi galios paveikti žmogų.

GYVATĖS APKABINIMAS / Embrace of the Serpent / El abrazo de la serpiente (2015)

Neabejotinas metų favoritas, kurį ir norisi, ir reikia išskirti. Juodai balta šamaniška kelionė per Amazonės tankumynus. Kai kas piktinasi, jog režisierius nusprendė atsisakyti spalvų ir pateikti juodai baltą vaizdą – džiunglės su spalvomis tikrai dar labiau raibintų akis, tačiau tikėtina tai leistų atitrūkti nuo pasakojamos istorijos, kuri žavi, kelia siaubą ir ilgam lieka galvoje.

AKMENINĖ ŠIRDIS / Hjartasteinn (2016)

AFERIM! (2015)

Rodytas mūsų kino teatruose pernai, bet tik šiemet pavyko pamatyti. Fantastiškas juodai baltas istorinis nuotykinis kelio filmas. Apie laikus Valakijoje, kai čigonai dar buvo vergais. Dialogų daug, bet visuma (režisūra, dekoracijos, dialogai, siužetas ir t.t.) super. Rumunai šaunuoliai. Žiūrėdamas ne kartą pagalvojau apie mūsų Tada Blindą – oi, kiek mums dar toli iki tokio lygio.

KELIONĖ Į MĖNULĮ / Der Kommer En Dag / The Day Will Come (2016)

MILŽINAS / Jätten / The Giant (2016)

MASAAN / FLY AWAY SOLO (2015)

MARGUERITE (2015)

Apie tokią kreizovą bebalsę operos mylėtoją, kuri įtikėjusi savo balso ypatingumu ir galimybe užkariauti didžiąsias arenas. Komiškas iki kvatojimo balsu, galop virstantis į rimtą ir nenuspėjamą filmą. Catherine Frot čia nepakartojama. Kaip ir Michel Fau, vaidinantis Marguerite mokytoją – o ta scena, kai jis pirmą kartą išgirsta Marguerite dainavimą iki šiol stovi prieš akis. Žodžiu, filmas visiems.

EVERYBODY WANTS SOME!! (2016)

AVINAI /Rams / Hrutar (2015)

TADA BLOGAI, DABAR GERAI / Right Now, Wrong Then / Jigeumeun Matgo Geuttaeneun Teullida (2015)

HUNT FOR THE WILDERPEOPLE (2016)



Naujas Taika Waititi (to paties, kuris padarė iki ašarų juokingą „What we do in the Shadows“) darbas. Šis gal ne toks juokingas, tačiau linksmybių nestokoja. Apie sunkiai sutramdomą paauglį, kurį socialiniai darbuotojai perduoda bevaikei senyvai porai, gyvenančiai tolokai nuo civilizacijos. Nors kai kalba eina apie Naująją Zelandiją, tai ji visa atrodo tolokai nuo mūsų civilizacijos. Fantastiški gamtos vaizdai, netikėti kameros rakursai ir šmaikštūs dialogai, iš pirmo žvilgsnio, atrodo, paprastą istoriją paverčia nuostabiu filmu.

STRAIGHT OUTTA COMPTON (2015)

SING STREET (2016)

HANDMAIDEN / Ah-ga-ssi (2016)

Naujausias Chan-wook Parko filmas ir vizualiai išbaigtas, ir sujaukiantis smegenis sava fabula.

MOUNTAINS MAY DEPART / Shan he gu ren (2015)

Zhangke Jia turėtumėte žinoti iš ir mūsų kino teatruose rodyto „Nuodėmės prisilietimo“ (Tian zhu ding, 2013). Įdomus režisierius, nestandartiškai konstruojantis savus siužetus ir vis paliekantis žiūrovams neatsakytų klausimų. „Mountains May Depart“ sudarytas iš trijų dalių, trijų laikmečių, kurių paskutinysis nuneša net į ateitį – 2025-uosius. Bet tai ne koks sci-fi. Tai kelių žmonių gyvenimo atkarpos, gyvenimų, kurių baigtis paliekama žiūrovo vaizduotei.

MIDNIGHT SPECIAL (2016)

IŠ TOLI / From Afar / Desde Alla (2015)

BEING 17 / Quand on a 17 ans (2016)

„Kuproto kalno“ jaunėlis brolis, greta homoseksualumo tematikos turintis daug kitų rimtų, gilių įžvalgų, kurias pamatyti verta. Dinamiškas, nenuobodus ir rimtas filmas. O ir André Téchiné kartais duoda tokių fantastiškų vaizdų, jog norisi juos persikelti į atviruką.

ATEITIS / L’avenir / Things to Come (2016)

IXCANUL / Volcano (2015)

Drama iš Guatemalos. Įdomi, stipri, neįprasta vakariečio gyvensenai. Siužetas aprėpia daug temų ir visos jos svarbios guatemaliečiams. Tačiau negalima sakyti, kad filme gvildenamos problemos neaktualios ir nejaudina kitos šalies žiūrovo. Kažkuria prasme (savu prisirišimu prie žemės, papročių, dievų) „Ixcanul“ gali rasti sąsajų ir su „Embrace of the Serpent“.

MUSTANGĖS (MUSTANG) (2015)

CLOSET MONSTER (2015)

Toks kiek labiau paaugliams skirtas filmas, su kiek šabloniškomis lyties identiteto personažų problemomis, bet tai atperka vizualus pateikimas, puikus montažas, režisūrą, garso takelis, netikėtos scenos. Ir dar tas kalbantis žiurkėnas.

KRISHA (2016)

Vienas geresnių pastaruoju metu matytų naujų filmų kalėdine tematika. Tiesa, Kalėdų dvasios maža jame. „Krisha“ gali būti priskirtas tiems „šeimos sambūrio“ filmams, kuriuose susirenka giminės ir ima spręsti savas problemas. Tokių filmų, tiesa, netrūksta ir rėmai atrodo jau pasenę. „Krisha“ taip pat jau siužetu nestebina, tačiau Trey Edward Shults, atrodo, ir pats suprato, jog istorija jau kalnų nenuvers, tad susikoncentravo į senos istorijos naują rūbą – ir jam pavyko tuo rūbu nustebinti. Filmo vizualumas ir montažas pateikia tokią dinamiką, jog nė nepastebi, kaip tos 80 minučių pralekia ir palieka viduje Kino iš didžiosios K jausmą.

MY GOLDEN DAYS / Trois souvenirs de ma jeunesse (2015)

Graži ir originali meilės istorija, nors ir kiek pabostanti dėl per ilgo susirašinėjimo laiškais.

MISTRESS AMERICA (2015)

RED TURTLE / La tortue rouge (2016)

Metų animacija. Tiesą sakant, mažai animacijos mačiau, bet ši bežadė, religinių simbolių pilna istorija suaugusiems užbūrė ir liko galvoje su noru pažiūrėti dar kartą.

METŲ MINISERIALAS

THE NIGHT MANAGER (2016)

DOKUMENTIKA

ONE MORE TIME WITH FEELING (2016)

PRESENTING PRINCESS SHAW (2015)

VIRUNGA (2014)

Seniausias šio sąrašo filmas, bet jį būtina paminėti. Apie Kongo nacionalinį gamtos parką, kuriame atsibastę vakariečiai nori įrengti naftos gavybos įrenginius. Pinigai vs. sąžinę. Kas laimės?

LENGVUMAI

Verti paminėjimo ir dar šie :

rimtesni:

CAPTAIN FANTASTIC (2016)

THE INNOCENTS / Les innocentes (2016)

THE DIARY OF A TEENAGE GIRL (2015)

KLANAS / El Clan (2015)

THE FITS (2015)

pramogai:

DEADPOOL (2016)

OZO ŠALIS / Strana Oz / Страна ОЗ (2015)

ŠELMIS 1 : ŽVAIGŽDŽIŲ KARŲ ISTORIJA / Rogue One (2016)

10-OJI KLOVERFYLDO GATVĖ / 10 Cloverfield Lane (2016)

ATVYKIMAS / Arrival (2016)

UNDER THE SHADOW (2016)

DON’T THINK TWICE (2016)

INDIGNATION (2016)

G.eriausi 2015 metų filmai guli čia.