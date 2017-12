G.eriausi 2017 metų albumai

Kuo toliau, tuo sunkiau sekasi man suprasti naująją muziką. Todėl čia nėra Jlin, GAS, Arca, King Krule, Fever Ray, kurių naujus albumus mano ausys priskiria labiau madingiems, bet ne maloniai klausomiems įrašams. Bet sąrašas gavosi vis tiek ilgas. Kam per ilgas – galite kreipti dėmesį tik į raudoną spalvą.

ALGIERS – The Underside of Power (2017)

Neįtikėtinai stiprus ir įdomus albumas. Net labesnis už debiutinį. Toks industrinio soul fenomenas. Tiesa, stebint grupę gyvai liko nemažas nusivylimas.

BEDOUINE – Bedouine (2017)

Moteriško vokalo retro laikus menantis albumas. Gražu. Melancholiška.

BÉLA FLECK ir ABIGAIL WASHBURN – Echo in the Valley (2017)

Po filmo „The Broken Circle Breakdown“ apėmęs susidomėjimas bluegrass’u kiek atslūgo, bet po tokių albumų vėl atgyja. Kiek daug jėgos ir grožio gali turėti vien bandža ir balsas.

BOLYWOOL – Hymnals & Bombs (2016)

Šių švedų šiųmečiai mini albumai „From Void to Matter“ volume 2 ir 3 leido atrasti pernykštį albumą, kurio post-roko atmosferinė melancholija sukėlė ilgą priklausomybę. Ypač klausant garsiai. Beje taip rekomenduoja ir pati grupė.

CHARLOTTE GAINSBOURG – Rest (2017)

Charlotte įrašė švelnų, ramų, gražų pop albumą, Tokį baisiai panašų į Mylene Farmer kūrybą, bet nuo to „Rest“ nesinori mažiau klausyti.

CHRISTIAN KJELLVANDER – A Village: Natural Light (2016)

The CHURCH – Man Woman Life Death Infinity (2017)

Konkretus dešimtukas. Atrodo nieko naujo ši mano mylima kompanija nedaro, tačiau kaip naujas albumas, taip iš naujo įsimyliu.

CIGARETTES AFTER SEX – Cigarettes After Sex (2017)

Galima ilgai diskutuoti dėl šitokios muzikos (ne)ypatingumo, bet ji buvo metų eigoje ne kartą klausoma.

COLIN VALLON TRIO – Danse (2017)

Kontrabosu (Patrice Moret), būgnais (Julian Sartorius) ir užu fortepijono pats Colinas Vallonas skleidžia ramybę ir grožį. Nors kartais muzikinės struktūros kiek pavojingai priartėja prie eksperimentinių laukų, bet taip tik dar įdomiau.

DANIEL CAVANAGH – Monochrome (2017)

Toks jausmas, kad šiemet Danielis daugiau meilės ir jausmo sudėjo į savo solinį, nei į Anathema’os naująjį albumą. O ir jo partnerės Anneke van Giersbergen balsas čia skamba kaip senais gerais laikais.

DOPE LEMON – Honey Bones (2016)

Angus Stone (pusė iš Angus & Julia Stone) ir draugų projektas. Aišku, čia topas „How Many Times“, bet ir visa kiti kūriniai su tokiu psichodeliniu lengvumu skamba labai super.

The ELEPHANTS ‎– Colors (2016)

Dainingas paprastas, bet ne prastas indie pop duetas iš Ukrainos.

ELZA SOARES ‎– A Mulher Do Fim Do Mundo (2015/2016)

Brazilų legendos paskutinysis albumas, parodantis kiek neatrastų įdomybių slypi džiunglėse. Tik kažko baugu kelti ten koją.

EL ÚLTIMO VECINO – Voces (2016)

Lengvas synthpop su smagiu praeitojo amžiaus new wave’o vokalu.

FEIST – Pleasure (2017)

Kanadietė Feist niekada nebuvo vien tik dainuojanti moteriškė su gitarėle, kuri taiko į radijo stočių topus. Netapo tokia ir su naujausiu albumu „Pleasure“. Netgi dar labiau nutolo nuo galimybės vienu ar kitu gabalu tapti niūniuojama masių. Ir tai yra pagirtina, nes naujasis albumas ne iš pirmo karto, bet jau tapo vienu klausomiausiu šiemet. Feist niekada nebuvo tokia nuosekli, vientisa ir įdomi.

The FLASHBULB – Piety Of Ashes (2017)

Beprotiškai vizualus Flashbulb’o sugrįžimas, kuriame jis rodo, kad moka ne tik svaiginti ambientu, bet ir gali priversti kojas pakilnoti.

FROTH – Outside (Briefly) (2017)

The HORRORS – V (2017)

Netikėtai pradžiuginęs įrašas. Būčiau dar labiau pradžiugęs, jei ką panašaus būtų įrašę Depešai. O japoniškasis leidimas turi dar du fantastiškus tęstinius gabalus, kurie, sakyčiau, yra geriausia, ką ši grupė yra įrašiusi.

GOGO PENGUIN – Man Made Object (2016)

Trys džiazuojantys jauni vyrukai iš UK turi kažką tokio veržlaus ir jaunatviškai drąsaus, ko pas senus džiazmenus dažnai imu pasigesti.

I AM PLANET – On The Way To Antarctica (2016)

Toks pavadinimą atitinkantis šaltokas instrumentinių kompozicijų iš smuiko ir fortepijono pilnas albumas.

IFE – IIII + IIII (2017)

Šviežia atgaiva iš Puerto Riko. Su afrikiteiškais, lotyniškais ir R&B motyvais.

INDOCHINE – 13 (2017)

Prancūzų Foje jau seniai nutolo nuo savo new wave’iškų šaknų, bet tokie man tik dar labiau patinka. Jie vis dar arenose virkdo gerbėjus. Ir kai klausai šią muziką kyla beprotiškas noras išmokti prancūzų.

JAKUZI – Fantezi Müzik (2016/2017)

KAKKMADDAFAKKA – Hus (2017)

Erlend Oye, nemenkai prisidėjęs prie ankstesnių grupės albumų, feisbuke rašė, kad vyrukams jau jo pagalbos nebereikia, nes ir taip skamba puikiai. Matyt, pamokas išmoko, nes „Hus“ yra toks pats mielas ir dažnai sukamas kaip „KMF“.

KAMASI WASHINGTON – Harmony of Difference (2017)

Kamasis toliau pučia į dūdą taip, kad garsas pasiekia vidurių vidurius ir sielos centrą. Vėlgi – epiškas pusvalandžio įrašas.

KEDR LIVANSKIY – Ariadna (2017)

Minimalistinė elektronika iš Rusijos, su tokiu sunkiai pagaunamu vokalu, kurį gaudyti ilgai nepabosta.

KILBEY KENNEDY – Glow And Fade (2017)

Veik kasmet Steve Kilbey iš The Church sugeba sudalyvauti kokiame šalutiniame projekte ir jis tampa metų klausomiausiu. Šiemet toks yra kartu su Martin Kennedy iš „All India Radio“ įrašytas albumas.

KOMMODE – Analog Dance Music (2017)

Eiriko iš Kings Of Convenience ir dar dviejų kolegų albumas KoC stiliumi.

LEGEND – Midnight Champion (2017)

Islandiškas produktas su elektroniniu roku. Super skamba ausinėse.

LIIMA – 1982 (2017)

Trumpas, be jokio išsiskiriančio gabalo, be ypatingesnių išsišokimų, tačiau vientisas, konceptualus, nebanalus albumas.

LOS WALTERS – Isla Disco (2016)

80-ųjų diskoteka iš Puerto Riko.

M, TOUMANI DIABATE & SIDIKI DIABATE – Lamomali (2017)

Afrikietiška world muzika, bet kaip čia superiškai gerai. Pritaikyta vakarietiškai ausiai, bet apie nupopsėjimą nėra kalbos.

MANCHESTER ORCHESTRA – A Black Mile To The Surface (2017)

Interpol nuotaiką kuriantis orkestras. Vienas iš metų pačių pačiausių. Jeigu ne šis, tai šiame sąraše, matyt, būtų buvęs ir naujasis The National darbas, bet Manchester’iai „Sleep Well Beast“ apgrojo lygioje vietoje.

MANIC SHEEP – Brooklyn (2017)

Taivano shoegaze ir noise roko kolektyvas. Labiau melodingas, negu triukšmingas.

METÁ METÁ – MM3 [2016]

MIKKO JOENSUU – Amen 2 (2016)

Šis suomis jau turi visą „Amen“ trilogiją – visa tokia ypatingai veikianti užsimerkus, tačiau antroji dalis man labiausia. Atrodo lyg paprastas indierokas, bet tik išgirsti, taip ir pradeda viskas plaukti aplinkui.

MYRKUR – Mareridt (2017)

Taip galėtų skambėti Kate Bush, jeigu kartais sugalvotų įlipti į metalo vandenis

MOUNIKA. – How Are You (2017)

Subtili prancūziška elektronika, tokia trapi, atrodo pajudėsi ir sudaužysi.

PHUM VIPHURIT – Manchild (2017)

Kai 19-kametis prikausto dėmesį, nes turi ką pasakyti.

PORCELAIN RAFT – Microclimate (2017)

RAINDEER – HWYL (2016) ir Neon Death (2017)

Lengvai shoegazintas atmosferinis pop garsas, kuris vienu metu geba būti ir šokliai linksmas ir psichodeliškai užgrūzintas,

OP3 – Hope (2016)

Neoklasika. Pagrindas iš fortepijono ir violončelės.

SHABAKA AND THE ANCESTORS – Wisdom of Elders (2016)

SHEER MAG – Need to Feel Your Love (2017)

Nuostabu, kad šitokią vokalinę partiją atlieka moteriškė. Ir visai gali būti, kad Sheer Mag taps naujaisiais AC/DC. Noriu jų gyvai.

SHE, IN THE HAZE – Paranoid EP (2017) ir Mama Said EP (2016)

Made in Japan, toks meinstryminis synthrokas, bet labai teisingas.

SIMEN MITLID – Everything Is The Same (2017)

Harmonijos, melodijos, dainingumo ir šilumos indiefolko sankaupa iš Norvegijos.

SIN FANG, SÓLEY & ÖRVAR SMÁRASON – Team Dreams (2017)

Trigubas islandiškas grožis, pasirodęs tik paskutinįjį metų mėnesį, tačiau jau taip nuklausytas, kad atrodo lyg klasikinis albumas.

SLOWDIVE – Slowdive (2017)

Nr.1

TAXIWARS ‎– Fever (2016)

THOMAS DYBDAHL – The Great Plains (2017)

VIKINGUR OLAFSSON – Philip Glass Piano Works (2017)

Čia toks – du deimantai ant vieno fortepijono.

The WAR ON DRUGS – A Deeper Understanding (2017)

The XX – I See You (2017)

O iš lietuviškų būtų : ŠIAURĖS KRYPTIS – Ledynai (2017)

*****

Metų dainų sukaupiau kaip reta mažai, bet jos visos čia:

