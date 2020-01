GERIAUSI 2019-ųjų FILMAI

Vaizdo transliuotojams internetu (Netflix, Amazon, HBO) pradėjus kurti savo originalius filmus, kino situacija ima panašėti į muzikos rinką, kur prieinama pasiūla čia ir dabar darosi nebeaprėpiama, o nauji rinkos žaidėjai (Disney+, WarnerMedia ir kiti) konkurenciją bei apsukas, tikėtina, dar padidins. Tai veda prie to, jog nauji filmai, kad ir kritikų išliaupsinti, tampa tik vienadieniu triukšmu kino istorijoje, kuri velnias žino, kuo gresia pavirsti. Tad ir žemiau išvardinti filmai yra tokie, dėl kurių vienkartinio poveikio garantuočiau, bet dėl noro pažiūrėti antrą ar daugiau kartų galvos neguldyčiau. Bet šiandieninis gyvenimo tempas toks, kad ir vieną kartą pažiūrėti filmą stinga laiko, tad tikiuosi, kad šis sąrašas laiką sutaupys, o ne iššvaistys.

GIVE ME LIBERTY (2019)



Viena socialinio darbuotojo, vairuojančio mikriuką ir vežančio neįgaliuosius, diena duoda daug juoko ir tiek pat ašarų šitame ilgam nepasimirštamame filme. Nė sekundės ramybės, statikos. Tiesiog kvėpuoji ta nesibaigiančia kelione, gaudai kiekvieną dialogo frazę ir bandai suprasti, ar čia vaidinama, ar viskas vyksta iš tiesų. Viena vertus, „Give me Liberty“ aptinkame tą „Intouchables“ receptūrą, kur humoras bando įsisprausti į neįgaliųjų (ligotų, senų žmonių) erdvę, todėl viskas atrodo jautriau, kitoniškiau, negu standartiniu atveju, tačiau tai vis dar veikia. Savų pliusų suteikia ir Rusijoje gimusio režisieriaus Kirillo Mikhanovsky’io pasirinkta dokumentinė stilistika bei kūrėjui gerai pažįstami personažai ir jų kultūrinė terpė. JAV gyvenantys socialistinių šalių emigrantai su savomis nerašytomis tradicijomis priešpastatomi amerikietiškai, griežtai viską reglamentuojančiai sistemai, kuri anksčiau ar vėliau pasiduoda tiesiog žmogiškoms moralės normoms, o ateiviai tampa kovotojais jau už amerikietišką laisvę. Filmas duoda daug temų, potemių, šiek tiek „nepatogaus“, bet kartu ir žiūroviško kino, o viską vainikuoja nuostabiu Bon Iver „Holocene“, kuriame galima rasti Milvokį, katro gatvėse ir buvo nufilmuotas „Give me Liberty“. Pažiūrėkite būtinai.

PARASITE / Gisaengchun (2019)

Čia tai bent. Žinoma, tai nūdieniškas trileris su juodos komedijos, siaubo, dramos ir mistikos elementais. Tad po visko kontempliacijai vietos daug nelieka (nors norėdamas gali prisigalvoti apie klases, sluoksnius, išlikimą, pamišimus, afekto būsenas, pagaliau – pavadinimo alegoriškumą ir pan.), bet tas dvi vyksmo valandas pasineri šimtu procentu į ekraną ir pamiršti kitą aplinką. Dar, matyt, suveikia ir korėjietiškos egzotikos niuansas, kuris vis labiau ima niveliuotis ir priminti angliakalbiams orientuotas istorijas. Bet kokiu atveju Joon-ho Bong’as nenuvilia ir pademonstruoja galįs būti lygus su Alex’o van Warmerdam’o absurdiškumu ir Lars’o von Trier’o bekompromisiškumu.

THE FAVOURITE (2018)

Filmas, vertas visų gautų apdovanojimų. Tikra kinomaniška atgaiva akims – kažko panašaus vis tikiuosi iš Sorrentino, bet ne visad gaunu. O prie vizualumo dar turime ir intriguojančią ne visai sukramtytą istoriją su nekasdieniais personažais. Tikras kino favoritas.

KAFARNAUMAS / CAPERNAUM / CAPHARNAÜM

BALČIAUSI YRA PELENAI / ASH IS THE PUREST WHITE / JIANG HU ER NV (2018)

ILGA DIENOS KELIONĖ Į NAKTĮ / Long Day’s Journey into Night / Diqiu zuihou de yewan (2018)

Wong Kar Wai lygio išieškotų scenų koliažas su žiūrovui užduodama detektyvine minkle, kuriai iki galo išrišti reiktų pažiūrėti dar kartą.

NEVER LOOK AWAY / Werk ohne Autor (2018)

Trijų valandų meniška drama, kuriai sunku ką prikišti ir kuri turėtų patenkinti įvairaus žanro mėgėjus, nes čia netrūksta ir karo, ir romantikos, ir dailės, ir dramos.

ROSIE (2018)

Skaudi socialinė drama, giliai paliečianti ir parodanti, kaip (ne)veikia valdžios sugalvoti sprendimai.

BORDER / Gräns (2018)

Trenktas, bet pavergiantis filmas. Visiškai nenuspėjamas ir fantastiškai fantastiškas. Tikras saldainis kinomanams.

THE LIGHTHOUSE (2019)

Šių dienų Hičkoko inkarnacijos rezultatas, kurio esmę sunku ir pagauti, o Willemas Dafoe vėl nusipelno plojimų atsistojus.

WILDLIFE (2018)



Šeimos ir santuokos problemų filmas. Paliečiantis ir neduodantis vienareikšmiškų atsakymų. Taip, tokių netrūksta, bet čia Carey Mulligan atliko įsimintiną vaidmenį.

CAN YOU EVER FORGIVE ME? (2018)

Tikrais įvykiais paremta istorija apie pripažinimo nesulaukusią rašytoją, tapusia garsenybių laiškų falsifikuotoja.

ŠIRDŽIŲ DAMA/ QUEEN OF HEARTS / DRONNINGEN

RĖJUS IR LIZA / RAY & LIZ (2018)

VOGTI ARKLIUS / Ut og stjæle hester (2019)

Fabula nėra labai ypatinga, tačiau tokio vizualumo reikėtų dar ne vienam pasimokyti. Ypač lietuviams, mėgstantiems kaimišką ir gamtišką tematiką.

US (2019)

Metų siaubas, sukuriantis nejaukumą, norą ir baimę pažiūrėti pro langą. Ar tik ten nestovi į tave panašus žmogus?

AD ASTRA (2019)



Metų mokslinė fantastika.

DIANE (2018)

Apie moterį, kuri padeda kitiems, bet nesupranta, kad jai pačiai ne mažiau reikia pagalbos. Verta žiūrėti vien dėl nuostabios Mary Kay Place vaidybos.

JEI BYLO GATVĖ PRABILTŲ / IF BEALE STREET COULD TALK (2018)

WE THE ANIMALS (2018)

Daug šiemet buvo matytų tokių panašių socialinių dramų („The Body Remembers When the World Broke Open“, „Love after Love“, „Night Comes On“ ir pan.), bet ši prie aktualios jaudinančios tematikos turi ir filmui daugiau balų duodančių vizualių scenų.

HOTEL BY THE RIVER / Gangbyeon hotel (2018)

Tipiškas korėjiečio Sang-soo Hong filmas. Tipiškai kasmet atsirandantis tarp G. geriausiųjų. Iš esmės jau visad žinai, ką gausi iš šio kūrėjo naujo darbo, bet kartais būtent to ir norisi.

VASAROS PAUKŠČIAI / Pájaros de verano (2018)

Spalvotas, originalus, kiek makabriškas.

THE OLD MAN & THE GUN (2018)



Visada smagu stebėti, kaip apšvarinami bankai. Ypač kai tai daro džentelmenas pensininkas.

VAGILIAUTOJAI / SHOPLIFTERS / MANBIKI KAZOKU (2018)

EIGHTH GRADE (2018)

Ypač rekomenduojamas paaugliams ir jų tėvams.

ANDHADHUN (2018)

Kriminalinis trileris iš Indijos. Tikra pramoginė atgaiva. Be šokių (jei kam įdomu).

JOHN WICK: Chapter 3 – Parabellum (2019)

Metų snukiadaužis. Vienas tų retų atvejų, kai tęsiniai nenusileidžia pradžiai. Šiuo atveju, net lenkia. Žinoma, nereikia tikėtis didelio stebuklo, čia vėl vienas prieš visus ir tas vienas visiems išdaužys snukius, bet Džonas Vikas vis dar lieka stilingas, kupinas veiksmo ir su gan originaliai surėdytu pasauliu. Chado Stahelskio režisūriniai gebėjimai su kiekvienu filmu tik gerėja. O čia prie Keanu Reeves’o efektingai prisijungia Halle Berry ir naujoji žvaigždutė Asia Kate Dillon. Episodiniame vaidmenyje prikausto Anjelica Huston. Ir pasirodo, kad dar gyvas tebesąs vaikystės filmų herojus Markas Dacascosas. Žodžiu, puikus čipsinis filmas.

THE IRISHMAN (2019)

Scorsese formos nepraranda. Žiūri ir iš karto apima jausmas, lyg žiūri prieš dvidešimt metų susuktą klasiką, kurios dar nematei. Tik senos gvardijos surinkimas kiek atsisuko prieš jį patį – atjauninti juos ir įkvėpti jėgos jau nepavyksta net grimu ir kameros nukreipimu į šalį.

THE TWO POPES (2019)

Televizinė lengvuma apie du mūsų dienų popiežius. Kiek per daug paviršiumi ir pramogai nueita, bet žiūrisi smagiai ir nenuobodžiai. Supranti, kad kokias pareigas beužimtum, vis tiek esi eilinis žmogelis.

Dokumentika

APOLLO 11 (2019)

Ne kartą kvapą užgniaužusi dokumentika, leidžianti kartu su Apollo nuvykti į Žemės palydovą. Puikiai tinkanti į vieną tematinę kompaniją kartu su „First Man“.

FYRE (2019)

Neįtikėtina istorija apie prabangų muzikos festivalį, kuris taip ir neįvyko, bet nebuvo atšauktas. Renginių organizatoriams ir jų lankytojams būtina pamatyti šią šių dienų aferą.

AMERICAN FACTORY (2019)

Daugialypis filmas apie kiniečių JAV atidarytą automobilių stiklų fabriką, kuriame susiduria Rytų ir Vakarų kultūros. Po jo galima suprasti, kodėl Kinijoje gamyba tokia pigi ir, kodėl demokratija mažina darbo našumą.

ONE CHILD NATION (2019)

Apie vieno vaiko politikos Kinijoje pasekmes. Kai kurie kadrai sukrečia ir primena ne realybę, bet žiaurią išgalvotą antiutopiją, kuriai reikia stiprių nervų.

