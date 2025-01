GERIAUSI FILMAI 2024

Pasidedu čia 2024-ųjų asmeninius geriausius filmus, kurių pavadinimai gal pravers ir kitiems.

Prasti reikalai / Poor Things (2023)

Neabejotinai – pirmoji vieta. Tai buvo tas metų topas, po kurio ilgokai niekas nebeįtiko. Koks malonumas akims ir sielai. Kokia siurrealizmo, frankenšteiniškos fantastikos ir rimtų, netgi filosofinių temų sintezė.

Varžovai / Challengers (2024)

Genialus pavyzdys, kaip filmą padaryti tuo pačiu ir žiūrovišku, ir patenkinančiu užkietėjusį kinomaną. Ta kvapą vietomis užgniaužianti kino kalba atima iš visumos realumą, bet kas pasakė, kad ekrane norime matyti tik realybės atspindį.

Kneecap (2024)

Apie Airijos Belfasto politinius skaudulius, tik šįkart su gera juodo humoro doze ir muzika.

Anora (2024)

Be galo žiūroviškas filmas, prasidedantis „Pretty Woman” fabula, bet netrunkantis virsti tragikomiškų įvykių kupina kelione.

Emilia Pérez (2024)

Nuostabi „Narcos” tematikos kriminalinė istorija, po kurios vis svarstai, ar tikrai būtina buvo iš to daryti miuziklą.

A Different Man (2024)

Šiemet pasirodė ir daugiau panašios tematikos, vidus vs. išvaizda, filmų („Substance”, „Smile 2”), bet šis su mažiausiai kraujo ir turintis nustebinantį Stokholmo sindromo išrišimą.

Inside the Yellow Cocoon Shell / Bên trong vo kén vàng (2023)

Trys valandos rytietiškos kino meditacijos, kurią neįsigilinęs į pristatymą priskyriau Apichatpong’ui Weerasethakul’uim bet po peržiūros sužinojau, kad tai debiutinis vietnamiečio Thien An Pham ilgametražinis filmas, kuris verčia jį įsirašyti į sekamų kūrėjų sąrašą.

Simple comme Sylvain / The Nature of Love (2023)

Kupina aistros ir romantikos istorija apie skirtingų socialinių sluoksnių sandūrą.

Janet Planet (2023)

Tarkovskiškos stilistikos rimtas filmas apie sunkų jauno žmogaus brendimą greta dar sunkesnių suaugusiųjų, apie visuotinį nelaimingumą, kuriame ras sąlyčio taškų kiekvienas žiūrovas.

Nowhere Special (2020) Seniausias sąraše pavadinimas, bet negalėjau jo praleisti. Jautri, širdį spaudžianti istorija, kurioje jaunas tėvas, prieš palikdamas šį pasaulį ieško, kam palikti auginti savo vaiką.

The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed (2023)

Seksualinio pagrindo vaizdai ir situacijos, kurios leidžia viduje apsvarstyti, kiek mumyse vojerizmo ir kitų seksualinių nukrypimų, kiek jie normalūs ir kiek būtini.

Verti meilės / Loveable / Elskling (2024)

Filmas, po kurio visi iš kino salės išėjo su pilnomis popkornų dėžutėmis. Ne dėl to, kad būtų apie maistą, bet dėl psichologinės įtampos ir tylos iš ekrano.

Ghostlight (2024)

Lengvai komiška drama apie praradimus, susitaikymus ir šių dienų pasaulio greitį, kurį kiekvienas imasi stabdyti savaip.

About Dry Grasses / Kuru Otlar Üstüne (2023)

Naujausias turkų kino meistro Nuri Bilge Ceylan’o estetiškas šedevras, kaip visada – apie žmogiškąją prigimtį.

Terrestrial Verses / Ayeh haye zamini (2023)

Keli situaciniai epizodai iš Irano, kuriuose atsikleidžia šios šalies taisyklių absurdas ir biurokratija.

Magnetic Fields / Magnitika pedia (2021)

Graikijos kinas, kuris kiek primena Linklaterio „Before Sunrise”, kur du atsitiktiniai žmonės trumpoje kelionėje tampa vienas kitam atrama ir galimybe išsilaisvinti.

Radical (2023)

Meksikoje prie JAV pasienio vyksta daug žiaurių dalykų, bet tarp jų vietą randa ir vaikų mokykla, kurioje ugdymo proceso originaliai imasi naujas mokytojas, kokį, matyt, kiekvienas norėtume savo gyvenime turėti.

Zielona granica / Green Border (2023) ir Io Capitano (2023)

Du geri, kontrastiškai skirtingos kino stilistikos filmai apie tą patį – migrantų krizę. Tik vienas užstrigęs prie Baltarusijos/Lenkijos sienos, kitas – kelionėję iš Senegalo į išvajotąją Europą. Istorijos kelia daug klausimų, į kuriuos nėra paprasta atsakyti, bet juo kelti būtina.

Furiosa: A Mad Max Saga (2024)

Metų specialiųjų efektų prizas.

Dune: Part Two (2024)

Tebevyraujant geros fantastikos ekrane sausrai Villeneuve’o „Kopos” antroji dalis stovi išdidžiai iškėlusi epiškumo kartelę.

Twilight of the Warriors: Walled In / Jiu Long cheng zhai · Wei cheng (2024)

Metų „bajavykas”, toks iš dar nepamiršto Gareth Evans’o „Reidų” stilistikos.