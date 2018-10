GROUPER @ Kablys (2018-10-16)

Grouper Vilniuje. Kas galėjo pagalvoti. „Ruins„ ir „Grid Of Points“ yra mano vieni mylimiausių pastarųjų metų albumų. Bet tuo neapsiribojau, namų darbus atlikau, perklausiau ir ankstesnę kūrybą, kur daug daug ambientinio drone ir mažai mažai pianino, bei Youtube prasukau porą naujausių Liz Harris gyvų pasirodymų. Visa tai leido suprasti, ko galima tikėtis ir nereikėjo sakyti, kaip merginai užu nugaros, „na, kažkaip tai iškentėsiu“.

Kentėti man tuštokoje „Kablio“ salėje neteko, bet ir malonumo ausiai bei sielai negavau.

Blausi, nesikeičianti prožektorių šviesa leido matyti, kad ant scenos stovi pianinas, elektrinė gitara, stovas su mikrofonu ir pultas su laidų pyne. Liz pasirodė su termosu ir stikline rankose, lyg kokio aktorinio performanso atlikėja neskubriai įsitaisė ant kėdės, įsipylė gėrimo, gurkštelėjo, ištiesė ranką link pulto, kažką lyg padarė, bet esamas gaudesys niekaip nepasikeitė. Ir tai truko ilgai. Man per ilgai. Taip, aš sulaukiau ir Liz grojimo klavišais, ir kompiuteriu iškraipyto balso, ir kaip į rankas paėmė gitarą, bet visa tai buvo kažkaip… tuščia. Be jausmo, be supratimo, ką ji nori (jeigu iš vis nori) pasakyti. Kitur mačiau naudojo jau amžinatilsio eksperimentinio kino kūrėjo Paul’o Clipson’o projekcijas, kurios „Kablio“ scenoje būtų ypač tikusios.

Tad sėdėjau, dūmojau, alutį gurkšnojau, bandžiau sugalvoti pavadinimą tokiam muzikanto sėdėjimui (jeigu stovintys yra shoegazeriai, tai tokie sėdintys galėtų būti assgaiseriai), bandžiau atspėti ir to lankstymosi pažeme (įvardinto sliekų ieškojimu) prasmę, žodžiu, turėjau gerą laiką pabuvimui su savimi, bet ne su muzika. Pastaroji visai nevirpino mano stygų.

Po maždaug valandos, į kurios pabaigą jau buvo ne vienas palikęs salę, baigėsi mano alus, o kadangi tai galėjo pradėti iškentėjimo procesą, teko salę palikti ir man. Likau nesužinojęs, ar Liz ištarė bent vieną padėkos žodį publikai. Nors nelabai tai berūpėjo.