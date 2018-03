KINO PAVASARIS 2018

DIEVO KRAŠTAS / GOD’S OWN COUNTRY (2017)

Kai šitą filmą žiūri po „Call me by your name“ ir „120 BPM“, tai supranti, kad dar vienos jaunų gėjų meilės istorijos nebeištversi. Ir tikrai šitą ištverti sunku, nes tai toks „Kuproto kalno“ atspindys, tik ten buvo kaubojai, čia – fermeriai, o ir tie kažkokie neįtikinantys. Ką šitas filmas gali duoti nematyto? Nebent rankos kišimą į gyvulio išangę, ėriuko gimimo sceną ir avies ausies plombavimą. Visa kita – didelis pšš… Nerekomenduoju.

120 DŪŽIŲ PER MINUTĘ / BPM (BEATS PER MINUTE) / 120 BATTEMENTS PAR MINUTE (2017)

Filmas apie pastaruoju metu retai begirdimą žmonijos rykštę – AIDS. Tiesa, šio filmo kadrai rodo praeito amžiaus Paryžiaus aktyvistų, kovojančių už sergančiųjų teises, bet daug situacijų aktualios ir šiandien. Režisierius Robin Campillo man daug labiau patiko filme „Eastern Boys“. „120 BPM“ dažnai paleidžia dėmesį ir verčia abejoti dėl daugumos scenų reikalingumo. Man būtent kliuvo „pabėgimas“ nuo aktyvistų grupės veiksmų ir persimetimas į dviejų jos narių romaną – tos dvi linijos siužeto prasme sujungtos nepriekaištingai ir logiškai, tačiau porelės sekso ir meilės scenos labiau blaškė, kėlė žiovulį, negu lipdė visumą ir kėlė klausimą, kur vis gi Campilo nori uždėti akcentą.

Jeigu trumpai, tai klausiantiems sakau, jog „120 BPM“ turi dvi vizualiai fantastiškas scenas – kraujo pylimas ant farmacininkų jų biure bei aktyvistų kūnais ir dideliais baltais kryžiais nuklotos gatvės. Visa kita paliko blankų įspūdį.

PO MEDŽIU / UNDER THE TREE / UNDIR TRÉNU (2017)

Vienas iš geresnių praeitų metų filmų. Tokia šimtu procentų žiūroviška skandinaviška tragikomedija, labiau tinkanti Scanoramai, nes per ją imu pasigesti tokių filmų. Scenarijaus fabula klasikinė – kaimynų karai, bet Sigurðssonas moka pateikti seną dalyką naujai ir žaismingai. „Po medžiu“ vietomis man jis priminė net absurdiškąjį olandą Alexą van Warmerdamą, o tai yra labai gerai.



AVA (2017)

Greit apaksiančios paauglės vasara pajūryje. Bendras įspūdis toks, kad režisierė neturėjo daug medžiagos pagrindinei siužeto linijai, nežinojo, ir kaip ją išrišti, tai tiesiog pateikė tokį padriką kaleidoskopą iš siaubo, kriminalinės dramos ir komedijos. Filmas sulig titrais iš galvos dingsta, tačiau „Ava“ tikrai yra spalvinga, vietomis nuotaikinga, vietomis graudi ir visą laiką vizualiai maloni akiai.

ATOSTOGOS ISPANIJOJE / THE TRIP TO SPAIN (2017)

Trečiasis Michaelio Winterbottomo ilgametražis „tripas“ su Steve’u Cooganu ir Robu Brydonu. Ir pats prasčiausias, vėl kartojantis antrosios kelionės, į Italiją, klaidas – pakeleiviai stengiasi būti įdomūs vienas kitam, bet žiūrovas lieka visai pamirštas. Kyla ir klausimas, kam rinktis vis kitą šalį, bet ją palikti kažkur trečiame fone. Už ėdesių ir plepalų. Ėdesiai dar kiek sudirgina skrandį, bet plepalai pasirodė visai skystoki, netraukiantys dėmesio. Ispanija čia graži, režisierius moka parodyti ją patraukliai, bet tos ispaniškos panoramos kadrų tiek mažai, kad net nesijauti pabuvęs ten. Įspūdį menkino ir tai, jog pasirinkta kelionė po Ispaniją, šalį, kuri geografiškai daug kuo panaši į Italiją, o joje su tais dviem aktoriais jau teko pabūti.

CHAVELA / CHAVELA (2017)

Chavela Vargas – praeito amžiaus Lotynų Amerikos žvaigždė, kurią, galbūt, kaip aš, esate girdėję kokio nors filmo garso takelyje („A Bigger Splash“, „Julieta“, „Babel“), bet nesužavėjo tiek, kad pasidomėtumėte daugiau. Taip ir šis dokumentinis reikalas: žiūrisi visai įdomiai, supranti, kad Chavela buvo ypatinga, neeilinė asmenybė, nugyvenusi gan margą gyvenimą, tačiau ir po filmo jos muzika netapo mana. Greičiausiai todėl, kad Chavela’os muzikoje svarbu ir ką dainuoja, ne tik kaip, o ispanų kalba man visai nesuprantama.

ŽEMĖ: VIENA NUOSTABI DIENA / EARTH: ONE AMAZING DAY (2017)

Tai puiki proga dideliame ekrane pamatyti dalį serialo „Planet Earth II“ kadrų. Nesiimu lyginti kadrų ir montažo atitikmens, bet pačios istorijos jau buvo matytos minėtame seriale. Tad leisiu sau teigti, kad panaudoję tą pačią medžiagą BBC dirbtinai pritempė atskiras istorijas prie vienos Žemės dienos ir neįdėdami daug pastangų iškepė pilnametražį filmą. Taip, tai rodomų scenų didingumo ir grožio neatima, bet pilnam vaizdui susidaryti žiūrėkite „Planet Earth“.

ANKŠTUMAS / CLOSENESS / TESNOTA (2017)

Šalta ir niūri istorija iš Šiaurės Kaukazo, anot režisieriaus prieš porą dešimtmečių nutikusi jo gimtajame mieste. Atšiauraus pasaulio kampelio atšiauri atmosfera, kurioje nėra vietos skirtingoms religijoms ir kultūroms. Jaunimas dar turi šiokios tokios tolerancijos ir maištauja prieš įsišaknijusias normas, tačiau vyresniojo amžiaus žmonės ne tokie lankstūs. Režisierius Balagovas siekia natūralizmo ir jį gauna – tiesa toks stilius ne naujas, pastaruoju metu ypač populiarus ir naujojoje Rumunijos kino bangoje, ir toje pačioje Rusijoje, ir Europos kine. Balagovas mokėsi iš geriausiųjų kino meistrų, bet savo braižo dar turės paieškoti. Nebent juo laikysime įgarsinimo montažą – net suprantant kalbą, veikėjų murmesius sunku pagauti, o kartai, atrodo, lyg dialogai specialiai užgožiami pašaliniais garsai, lyg vaizdas turėtų pasakyti visą esmę. Iš esmės ir pasako, bet tai dviejų valandų filmą tik dar labiau prailgina ir jo žiūrėjimą paverčia nelengvu darbu.

Po filmo galima pagalvoti ir pakalbėti apie daug ką – apie minėtas kultūrų sandūras, apie politinį (kaip čečėnai kankina rusus) kino aspektą, apie svetimumą tarp artimųjų ir t.t., tai, matyt, nėra tos dvi valandos bevertės. Tačiau filmas tikrai ne kiekvienam.



FLORIDOS PROJEKTAS / THE FLORIDA PROJECT (2017)

Vienas gražiausių festivalio filmų. Režisierius ir scenaristas Seanas Bakeris moka savo filmams suteikti įspūdingą vizualumą. Čia žinoma jam pagelbėjo jau pripažintas operatorius Alexis Zabe. „Floridos projektas“ – ne išimtis. Žiūri į tuos pastelinius spalvotus namų fasadus ir reklaminius debesis ir tavo akys atsigauna. Tada net filmo siužetas nebevaidina esminės rolės – jis galėjo apsiriboti vien tuose namuose gyvenančių vaikų kasdienybe ir to būtų pakakę. Ar ta dramatiška vargstančios jaunos mamos, kovojančios už gyvenamą vietą, savo ir dukros išlikimą, dramą sugadino visumą? Tikrai ne, tačiau ji nebuvo kažkuo originali. Kaip kažkas teisingai pastebėjo – tai tokia „American Honey“ sėslesnė versija. Dar būtina išskirti Willemo Dafoe – jis čia fantastiškas, o po scenos su pedofilu, tai norėjosi pulti ant kelių prieš jį.

LYČIŲ KOVA / BATTLE OF THE SEXES (2017)

Oh, toks standartinis, zanūdnas filmas, iš tos tikrų įvykių serijos, kur pažiūri niolika minučių pradžios – išsiaiškini kontekstą, rodomą situaciją ir tada gali drąsiai pereiti prie pabaigos,- t.y. tos vietos, kurioje titrais užrašomas epilogas. Ir tai tik tuo atveju, jeigu iškenti anksčiau nepasitikrinęs įvykių susiklostymo wikipedijoje.

Pliusai dar galėtų būti šie – smagiai atkurtas laikmetis, su tokiais šaržiškais akcentais ir puikia Emma Stone vaidyba, bet šiais laikais dėl tiek neverta gaišti laiko.

LENKTYNININKĖ IR GANGSTERIS / RACER AND THE JAILBIRD / LE FIDÈLE (2017)

Nei tai pramoga, nei tai tragiška drama. Ta prasme – tai tragiška kriminalinė drama, bet per visas dvi valandas sugriebia ir verčia pakelti antakį tik kartą (kai lenktynininkė suserga vėžiu ir sukurpia planą). Sunku suprasti, kam dar tokie filmai kuriami, ką jie gali duoti kinui ir kodėl jie patenka į festivalio repertuarą.