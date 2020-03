KINO PAVASARIS 2020

Matyt, šių metų kino festivalis „Kino pavasaris“ įeis į istoriją. Visgi tai pirmas kartas, kai festivalis visa apimtimi skirtas žiūrovams, neiškeliantiems kojos iš namų. Sunku pasakyti, kiek šis sprendimas pasiteisins. Žinoma, kažkiek leis organizatoriams sumažinti nuostolius, kiek – paaiškės po dviejų savaičių. Filmų žiūrėjimas namie nėra tas pats, kas kino salėje. Ne tik dėl didesnio ekrano, bet labiau dėl to jausmo, kai užgesta šviesos ir tu atsiduri filme, be internetų, kalbų, virtuvės už kelių žingsnių, kitų nuo vaizdo atitraukiančių trukdžių. Liūdna, kad aptrupėjo ir festivalio programa – nebeliko kelių puikių filmų (pvz., nuostabaus vizualumo „Waves“, kuriam, žinoma, reiktų kino teatro, siaubingojo „The Lighthouse“ ir kt.), bet tikėkimės, kad organizatoriai dar sugebės programą papildyti, o dabar žiūrime, ką turime.

PARAZITAS / Parasite / Gisaengchung

Vienas geriausių praeitų metų filmų, apie kurį daugiau čia.

ANIARA / Aniara

Mokslinės fantastikos filmas apie į Marsą iš išdegusios Žemės skrendantį kosminį laivą, kuris įvykus avarijai priverstas išleisti visą kurą ir pasiduoti tik inercijai ir gravitacijai pavaldžiai kelionės krypčiai. Taip, specialieji efektai stokoja čia didingumo, filmas nėra holivudinis blokbasteris ir visi „Interstellar“, „The Martian“ ir panašių brangenybių mylėtojai per ir po „Aniaros“ gali spjaudytis. Bet tai yra kietoji mokslinė fantastika, pagal Nobelio laureato, švedų rašytojo Harry Martinson to paties pavadinimo poemą. Taip, neapsirikau – poemą, ne prozos kūrinį, kuri lyginama su klasikiniais „Soliariu“, „Tau faktoriumi“, „2001 metų kosmine odisėja“. „Aniara“ yra panaši į minėtuosius kūrinius, kur pirmuoju smuiku griežia žmogaus psichologija, jo menkumas, priešpastatytas kosminių jėgų masiškumui, galybei ir neįveikiamumui. Mes matome sklendančiame sarkofage uždarytus keleivius ir darbuotojus, kurie susitaiko ir nesusitaiko su lemtimi, kurie tiki ir praranda tikėjimą, savitvardą, kurie netenka vilties, bet randa atgaivą naujai susikurtuose ritualuose ir santykiuose, kuriems būtinas lyderis, kuriems reikia draugų ir priešų, savęs įprasminimo, reikia užpildyti vidinę ir išorinę tuštumą, nors visa tai veda prie tų pačių kasdien valgomų dumblių. Ir tai yra tas tikrasis kosmosas, su blaškomais žmogeliais jame, o ne su šaudančia ir planetas sprogdinančia Mirties Žvaigžde.

Rimtosios fantastikos mėgėjai tikrai „Aniara“ nenusivils ir įvardins tai kaip vieną geriausių šiemet matytų sci-fi filmų. Tad tokiems ir rekomenduoju, kol dar yra šansas spėti pamatyti.

MARTINAS IDENAS / Martin Eden

Klasikinio Džeko Londono kūrinio laisvoka ekranizacija iš esmės nėra prasta, bet labai šabloniška ir be pastangų paieškoti aktualesnių šiandienai kampų. Tikriausiai visi žino, kuo prasidėjo ir baigėsi Ideno istorija, tad siužetas tikrai nenustebins. Lieka galimybė patraukti aktoryste, kinematografija, bet šie dalykai filme neblizga. Tik su ironiška šypsena šiandien galima stebėti Ideno kovą už savo politinių pažiūrų įsitikinimus, ši linija neįtikina, sunkiai susijungia su romantiškaisiais siužeto vingiais – matyt, protingiausia buvo visai to atsisakyti ir apsiriboti skirtingų visuomenės sluoksnių atstovų nesuderinamumu. Neįtikino ir aktoriai, pasakojimui trūko proziškumo, personažų degančių akių, aistros vienas kitam ir savo įsitikinimams, nesijautė jokio Ideno beviltiškumo, desperacijos, kad turėtų ryžtis nelengvam sprendimui. Tad tai tikrai nebūtinas pamatyti filmas nei festivalio kontekste, nei šiaip.

SUTEIK MAN SPARNUS / Spread Your Wings / Donne moi des Ailes

Režisierius Nicolas Vanier myli gamtą ir gyvūnus, ir tai ryšku jo filmuose (dauguma vaikų, paauglių turėtojų, greičiausia, yra matę jo „Gražuolę ir Sebastianas“). Ta meilė spinduliuoja ir iš vaizdų, ir iš siužeto. Gaila, kad pastarajame nėra nieko ypatingo, nenuspėjamo, o „Suteik man sparnus“ iš esmės yra 1996-ųjų „Fly Away Home“ perdirbinys, nors tokios informacijos „Kino pavasaris“ neskelbia. Nuo savo pirmtako naujasis skiriasi tik technologiškai pažangesniu vaizdu, tad matę „Fly Away Home“ galės pažiovauti, išskyrus tuos momentus, kai ekraną užkariauja Prancūzijos ir Norvegijos peizažai, kuriems būtinas didelis ekranas. Iš esmės tai paaugliškam žiūrovui subalansuotas filmas – toks žiūrovas nepretenzingas, tikėtina, gal net kurį laiką atitrūks nuo kompiuterinių pramogų ir susidomės laukinių paukščių gyvenimų, o tai nėra jau taip blogai.

BAKURAU / Bacurau

Naujausias šedevro „Vandenis“ režisieriaus ir scenaristo Kleber Mendonça Filho darbas, kurį suprasti ir įvertinti sunkoka. Ne todėl, kad tai žanrų mišrainė, bet dėl dviprasmiško įspūdžio. Viena vertus, tai visai puikus pramoginis filmas, bet kažkuriuo momentu pats paklystantis savo suregztose siužeto minklėse, kurios stokojo originalumo. Tie visi kraujo fontanai ir scenarijaus vingiai priminė ir Quentiną Tarantino, ir brolius Coenus, ir serialą „Fargo“. Pastarųjų mėgėjai neturėtų nusivilti, o rimtesnio kino, kokio tikėjausi iš Filho, gali ir gerokai nusivilti.

KRISTAUS KŪNAS / Corpus Christi / Boże Ciało

Šito Oskarui nominuoto lenkų filmo nereikėtų praleisti. Įdomu jį vertinti ir dabar populiarios bažnyčios tarnų tematikos kontekste (turiu omenyje Sorrentino serialą, „The Two Popes“, „Kler“ ir kitus filmus apie kunigų ištvirkavimus). „Kristaus kūnas“ panašus į visus juos (ir dar į visų taip mėgstamus „Adomo obuolius“), turi bendrumo gvildenamomis temomis apie tarnystę, tikėjimą, bažnyčią, netradicinius priartinimo prie Dievo būdus. Jaunas nusikaltėlis, tapęs miestelio kunigu, kelia juoką, patenka į komiškas situacijas, bet filmas visumoje rimtas, žiaurus, dramatiškas ir prasmingas. Pagrindinio vaidmens atlikėjas – neįtikėtinai charizmatiškas ir įtaigus. Nežinau, kiek tiesos tame, kad filmas paremtas tikrais įvykiais, bet Lenkijoje viskas įmanoma.

LIEPSNOJANČIOS MOTERS PORTRETAS / Portrait de la jeune fille en feu (2019)

Kino kritikų išliaupsintas filmas nukelia į devynioliktojo amžiaus pabaigą, į salą, kurioje gyvena trys moterys ir atvyksta dar viena – dailininkė, turinti nupiešti moters, kuri greit bus prieš savo valią ištekinta, portretą. Tada ir prasideda atsiskleisti salos ir jos gyventojų paslaptys.

Toks siužetas kine nėra naujiena: kad ir „Call Me by Your Name“ – pastatytas ant tų pačių rėmų, tik pastarasis žavi labiau savo vizualine estetika, nei siužetu. O „Liepsnojančios moters portrete“ kinematografijos stebuklų galima pasigesti, tačiau režisierė ir scenaristė Céline Sciamma moka netempti gumos, įtraukia šalutinių linijų ir užtikrintai žengia susigalvotu keliu. Kai kurios scenos ir siužeto posūkiai stokoja įtikinamumo, aktualumo (šia prasme daug stipresnis Sciamma filmas „Tomboy“), bet visumoje tai puikus, vertas žiūrėjimo filmas. O dvi scenos (šamaniška daina prie laužo ir aborto darymas, kai moteriai lovoje veidą glosto kūdikis) yra ypač paveikios ir ilgam nedingstančios iš atminties.

SINONIMAI / Synonyms / Synonymes

Matytas pernai, bet beveik nieko nebelikę atmintyje. Pradžia buvo kaip ir daug žadanti, bet greit dėmesį paleido ir liko tik įspūdis kaip pretenzingo, bet nenusisekusio, nuobodaus filmo.

ZOMŠA / Deerskin / Le Daim Quentinas Dupieuxas ne kartą pasižymėjo vidutiniškomis, kiek absurdiškomis komedijomis. „Zomša“ irgi tokia. Bet kūrėjas šaunuolis – netempia gumos, per valandą ir dešimt minučių geba sudominti ir neatsibosti. Kvailoka idėja, ant kurios pastatytas visas filmas, ilgainiui išsivysto į visai smagų, nenuspėjamą nuotykį, savo keistumu ir absurdiškumu primenantį net Alexą van Warmerdamą (nors gal tai tik dėl panašios pastarojo „Suknelės („De Jurk“) koncepcijos). Filmo festivalio rėmuose nebūtina žiūrėti, bet prie progos nuotaikai pagaivinti visai verta.

ATSIPRAŠOME, NERADOME JŪSŲ / Sorry We Missed You

Ken Loach kartu su scenaristu Paul Laverty tęsia „I, Daniel Blake“ pradėtą socialinės dramos temą. Aktorinis filmas stiprus, šiuolaikiškai aktualus, nelengva žiūrėti, kaip šeima, dedanti visas pastangas išlikti bekompromisiniame kapitalizmo pasaulyje, kuriame šeimos vertybės kitiems visiškai nerūpi, kasdien vis giliau klimpsta liūne, kuriame nėra laiko nei nueiti į tualetą. Aktualus filmas, leidžiantis susimąstyti, kokią veiksmų seką užkuriame kaskart užsisakę prekę internetu. Visgi „Sorry We Missed You“ žiūrintiems daug filmų, gali pasirodyti, kaip vienas iš n tokių, panašių. Ypač europinio kino kontekste jis savo paprastumu lieka pilka, neišsiskiriančia, be ypatingo kabliuko varna. Pagrindinio herojaus žmonos, socialinės darbuotojos, paveikslas galėjo būti atskleistas detaliau, jam galėjo būti skirta daugiau dėmesio – žiūrovas mato, kaip aktorė kalba telefonu, kad klientė ją visą iššūdino, bet ekrane mes matome tik nušveistą nuo stalo lėkštę ir plaukų šukavimą. Reziume, medžiaga geram filmui yra, bet realizavimas galėjo būti įtaigesnis.