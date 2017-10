[kino trumpuliai:] NEILL BLOMKAMP ir OATS STUDIOS

Kinomanai tikriausiai žino, jog fantastiškasis „District 9“ išsirutuliojo iš Neillo Blomkampo trumpametražio „Alive in Joburg“, o ne taip nusisekęs „Chappie“ – iš „Tetra Vaal“. Toks trumpametražinis, kaip ir daugumos garsių režisierių, buvo Neillo kelias į kiną ir norisi tikėti, jog tokiu nesibaigs. Po ilgų stumdymųsi su nauja Alien istorija, kurią turėjo Neilas režisuoti, gavosi šnipštas ir Ridley Scotto vidutiniškas „Alien: Covenant“, bet Neillas, pavargęs nuo kinokompanijų bosų ir prodiuserių sąlygų, nenuleido rankų ir įkūrė savo kino studiją „Oats“, kurioje eksperimentuoja su savomis idėjomis – suka trumpametražius, leidžia juos į nemokamą eterį, stebi žiūrovų reakciją ir sako, kad galbūt kažkada iš to gims ilgo metro kūriniai, kaip buvo su jau dviem minėtaisiais Neillo filmais. Neillas pasikliauja žiūrovais ir tikisi, jog ir jie patys savo lėšomis padės pasaulį išvysti kitoms filmukų dalims. Paremti arba įsigyti galimybę pamatyti filmukus geresne kokybe ir su papildoma medžiaga galite per Stream puslapį.

Neillo eksperimentiniai trumpuliai stebina ir verčia išpūsti akis. Tai ne šiaip sau kokie vizualiniai idėjos apmatai – atrodo, jog žiūri pilnavertį, brangių specialiųjų efektų, profesionalaus operatoriaus, apgalvotos režisūros ir nugludinto montažo filmą. O dar ir aktorių komanda džiugina – dauguma vaidino ankstesniuose Neillo filmuose, bet kai Oats filmuke pamatai Sigourney Weaver, supranti, jog tai tikrai ne šiaip sau kino žaidimas.

Kol kas įspūdingiausiu Oats studijos darbu galima laikyti „Rakka“. Jį žiūrint kyla jausmas, jog Neillas čia sudėjo savo „Alien 5“ paruošiamųjų darbų kadrus, tą jausmą dar pastiprina ir pagrindiniame vaidmenyje diriguojanti minėtoji Sigourney Weaver ir ateiviškas siužetas. Tiesa, „Rakka“ istorija apie žemę užgrobusias nežemiškas būtybes jau ne kartą matyta, tačiau toks kinematografinis išpildymas susuka galvą ir įtraukia lyg dar vienas „District 9“.

Neillas moka savas fantastiškas istorijas pateikti tuo, jam būdingu, dokumentiniu stiliumi, kuris įkvepia gyvybės ir realistiškumo. Toks yra ir siaubo filmą rodantis „Firebase“.

Fantastiškai juokingas, bet per trumpas, lyg iš Terry Pratchett’o knygos puslapių nužengęs „God: Serengeti“:

Daug žadantis animuotas sci-fi – Unity promo filmuko „Adam“ tęsinys „Adam: The Mirror“:

Keturi epizodai „Cooking with Bill“ nepramušė, bet kam knieti pasižiūrėti, nesunkiai ras, kaip ir neypatingos idėjos „Zygote“.