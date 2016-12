LEONARD COHEN @ M.E.N Arena, Manchester, 2008 11 30.

Seną svajonę, kuri prieš metus buvo visiškai neįtikėtina galimybė, pavyko įgyvendinti sau šiemet: vis dar gyva bei pradėjusi koncertuoti legenda, Leonardas Cohenas, ir aš savo bendrą tašką radome Mančesterio M.E.N. Arenoje.

Šniūrai žmonių be spūsties traukė kartu su manimi arenos link. Daugiausia pagyvenę, ketvirtą, penktą ir neįmanomą dešimtį perkopę dvikojai prieš užimant savo sėdimą vietą pirko bardo programą, marškinėlius ir kitus atributus, o aš, piemuo, išsproginęs akis sukinėjau kaklą lyg tėvų pamestas minioje darželinukas. Arena buvo klaiki – panaši į mūsąjį Siemensą ir kėlė atgrasų skarbonkinio garso baimę.

Parašyta, kad pradžia aštuntą, ir visiškai nesumeluota: šviesos užgeso punktualiai ir krūva atlikėjų užėmė savo vietas. Keli akordai ir senukas pasišokinėdamas įlekia scenon.

Neturiu jokio tušinuko ir lapuko, nes nesitikėjau ir neplanavau, kad ryšiuosi kažką brūkštelti po išsamios Justino ataskaitos apie vasarinį Coheno pasirodymą Šveicarijos Montreuxe, tačiau apie tobulus dalykus niekada nebus informacijos per daug.

O tobula buvo viskas. Na, nebent koncerto laikas buvo per trumpas: tik trys valandos, vietoj svajotų dviejų. Garsas buvo tobulas: girdi kiekvieną instrumentą (to net mūsų Utenos arenoje nesu patyręs), tad gali klausyti pasirinktinai, ką nori, jokio aido, jokio instrumento iškėlimo, vokalai švarūs, visuma – lyg iš audiofilinio įrašo. Matymas buvo tobulas: du ekranai tiesiogiai transliavimo visus svarbiausius performanso momentus, tačiau nesimatė jokių kamerų, jokių lakstančių operatorių, nors galiu duoti dantį, kai Javier Mas grojo vieną iš kelių savo solo, o maestro, priklaupęs gerbė muzikantą, ekranai rodė taip pritrauktą bandurrią, kad aiškiai matėsi po stygomis nenubrauktų dulkių kelias.

[youtube dmsK2qJOWxo]

Pirma pasirodymo daina – „Dance me to the end of Love“, kur net per youtubinę kokybę galima įvertinti įgarsinimą.

Visą kitą pagal programą, kuri jau detaliai atgulė ne į vieną interento tinklapį: pradžiai – „Dance me to the end of Love“, pabaigai – improvizuotas atsisveikinimas „I Tried To Leave You“, o tarp jų daug kokybiškų ir negirdėtų instrumentuočių, sesučių Webb salto, Sharon Robinson solo „Boogie Street“, etc, bet, žinoma, svarbiausia – maestro su mikrofonu ir budistiška pagarba kiekviena esančiam scenoje ir prieš ją. Leonardas jau metuose, ir nors sakosi, kad iš meditacijos ir filosofijos dabar liko būtina tik medicina, jis kupinas jėgų, optimizmo, nuoširdumo, subtilaus ir autoironiško humoro, balsas stiprus, kaip prieš trisdešimt metų. Sėdžiu salėje ir jaučiu, kaip jis spinduliuoja savo šviesa, šiluma ir natūralumu, kaip ta energija kraunasi visi susirinkę ir atsistoję tiek pat atiduoda atgal plojimais.

Galit paklausti, kodėl aš rašau apie tai, apie ką jau detaliai rašyta? Rašau todėl, kad tai pirmas atvejis, kai nuo muzikos grožio plaukai stojosi piestu, kūnu lakstė skruzdėlės, protas buvo užhipnotizuotas, smegenys gyveno dainų istorijose, o per „Famous Blue Raincoat“ (kurią užbaigė taip, lyg skaitydamas/rašydamas laišką: „sincerely, L. Cohen“, iš kur aš ištraukiau, kad tai pati liūdniausia jo dainą?) ir deklamuojamą „A Thousand Kisses Deep“ nervai nebeišlaikė ir pasipylė ašaros. Ašaros ne iš skausmo, ne iš laimės ar baimės, o iš grožio, iš muzikos atlikimo gilumo…

[youtube vz4ZKLSf06w]

A Thousand Kisses Deep (poem)

Daugiau momentų iš Mančesterio:

[youtube g6PpxpBPHNI]

Tower of Song – čia galite išgirsti kaip Cohenas suklysta pats grodamas senučiu „joniku“, kaip į tai reaguoja ir, dainai baigiantis, pasimėgauti senuko išminties ir humoro šarmu.

[youtube fi_Ri0I6slc]

Paskutinė vakaro daina „I tried to leve You“, kurios metu pristatomi visi maestro pagalbininkai.

[youtube Y5qiLVJQ8Gk]

Ir, kad ir kaip gaila bebūtų, paskutiniai Coheno atsisveikinimo žodžiai tą vakarą.

L. Cohenas jau baigė koncertuoti Europoje, bet pasaulinis turas tęsiasi, tai, jei tavo siela nepapenėta, leisk jai patirti tai, ko nepatyrei per visą savo gyvenimą. Leisk dabar, nes vėliau gali būti per vėlai.