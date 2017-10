[metų gabalas:] DAPPLED CITIES – Driving Home at Night Alone

Soon I’ll see what I’m running for

Paprastai apie atskirus kūrinius mes nerašome. Bet ne šįsyk. Tiesą sakant, ir visas albumas „IIIII“ nėra prastas, bet kai pasieki jo finalą, sugrįžti į pradžią nebesinori.

Australai Dappled Cities įrašė tokį gabalą, kuris jau neatsibosta pusę metų. Praktiškai tai metų numeris vienas, topų topas. Šokiams, klausymui, fonui. Namie, ausinuke, mašinoje. Statistikos nevedu, bet bus kokie du šimtai prasukimų per pusmetį – vargu bau ar „Losing My Religion“ tiek kartų per gyvenimą esu prasukęs. Žodžiu, „Driving Home at Night Alone“ yra paprastas šedevras. Penkios minutės dvidešimt sekundžių kaifo. Tokio atitinkančio pavadinimą – namudinio, kalėdinio, naktinio, užu vairo, kertant greitkelio juostas, prašvilpiant miesto šviesas ir kelio ženklų atspindžius, galvojant apie iranietišką „A Girl Walks Home Alone at Night“ ir girdint War on Drugs motyvus.

Aš nežinau, kodėl jie šito gabalo nestumia į priekį ir netraukia savęs į pasaulinio muzikinio burzgesio pirmą planą. Galbūt dėl šio susipratimo, kurį grupė išsakė tik pasirodžius naujajam albumui: „Anksčiau mes be proto nervindavomės dėl singlų ir klipų bei dėl tų visų beprasmių reikalų, atsirandančių sulig nauju albumu. Dabar mes jau žinome – jeigu padarai kažką gerą, tai žmonės patys atras tai.“

Ir aš tai radau.

I know I wanted more

Just don’t know what I want it for