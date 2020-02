Rekomendacijos Vilniaus knygų mugei 2020

Kaip ir kiekvienais metais parengėme jums špargalkę į kokias knygas ir renginius verta atkreipti dėmesį Vilniaus knygų mugėje ir konkrečių leidyklų stenduose. Tikimės, kad tai padės jums nepasiklysti leidinių gausybėje ir atrasite sau širdžiai mielų skaitinių.

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS LEIDYKLA

UNDINĖ RADZEVIČIŪTĖ „Grožio ir blogio biblioteka“

Nauja Europos Sąjungos premijos laureatės Undinės Radzevičiūtės knyga – apie grožį su lašu bjaurumo, apie blogį, besislepiantį gėryje, ir apie tai, kad centralizuotai tvarkant pasaulį galima jį visiškai sunaikinti. Daugiau…

22 d. (šeštadienis) 13 val. Konferencijų salė 5.2. Undinės Radzevičiūtės romano „Grožio ir blogio biblioteka“ pristatymas. Dalyvauja: autorė, Saulius Repečka

CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE „Americana“

Garsiausia šiuolaikinė Nigerijos rašytoja Chimamanda Ngozi Adichie – kartu ir viena skaitomiausių Afrikos autorių pasaulyje. Rašytojos knygose ypač daug dėmesio skiriama moterims ir jų patirtims. Romanas „Amerikana“, angliškai pasirodęs 2013 m., tapo tarptautiniu bestseleriu ir yra išverstas į daugiau kaip 30 kalbų.

21 d. (penktadienis) 19.00 val 5.2 salėje Adichie romano „Americana“ pristatymas. Dalyvauja: poetė Aušra Kaziliūnaitė, Afrikos tyrimų ir konsultacijų centro „AfriKo“ bendraįkūrėja Eugenija Kovaliova, daugiau nei dešimtmetį Lietuvoje gyvenanti verslininkė iš Etiopijos Eskedar Maštavičienė.

ALMA LITTERA

SALLY ROONEY „Normalūs žmonės“

Tai istorija apie abipusį susižavėjimą, draugystę ir meilę. Pradėję nuo minėto pokalbio, mes kelerius metus lydime du žmones, – linksmus, kerinčius, sudėtingus, – bandančius gyventi atskirai, bet neįstengiančius. Romane parodoma, kaip sunku pasikeisti. Ir su jaudinančiu švelnumu atskleidžiama, kaip susipažįstame su seksu ir galia, su troškimu skaudinti ir būti skaudinamam, su geismu mylėti ir būti mylimam.

Romanas „Normalūs žmonės“ laimėjo Britanijos metų knygos apdovanojimą, buvo nominuotas THE MAN BOOKER PRIZE 2018 ir THE WOMEN’S PRIZE FOR FICTION 2019. „Normalūs žmonės“ – viena mėgstamiausių 2019 metų BARACKO OBAMOS knygų.

RICHARD POWERS „Medžių istorija“

Amerikiečių rašytojo Richardo Powerso romanas „Medžių istorija“ pasakoja apie gyvybiškai svarbų ir beprotiškai trapų žmogaus ryšį su gamta. Knyga apdovanota prestižine Pulitzerio premija, Amerikos literatūros didžiuoju prizu Prancūzijoje ir tapo „New York Times“ bestseleriu.

SVETLANA ALEKSIJEVIČ „Paskutinieji liudytojai“

Tai naujas ir necenzūruotas 1989 metais pasirodžiusios knygos leidimas. Joje skaudūs ir tikri vaikų, gyvenusių Rusijoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje Antrojo pasaulinio karo metais, atsiminimai.

Karas iš vaikų atėmė viską: namus, tėvus, brolius, seseris, kasdienybę, tikruosius vardus ir VAIKYSTĘ. Vaikai kitaip supranta karą. Jiems karas – tai jausmas, vaizdas ar kvapas. Vaiko galvoje viskas užfiksuojama kaip fotoalbume. Viskas kaip atskiros nuotraukos, kurias jungia baimės jausmas.

DONNA TARTT „Dagilis“

Įspūdingo pasisekimo sulaukusios knygos „Slapta istorija“ autorė Donna Tartt naują šedevrą brandino daugiau nei dešimtmetį. 2013 m. dienos šviesą išvydęs „Dagilis“ iš karto sulaukė išskirtinio literatūros kritikų ir skaitytojų dėmesio. „Amazon“ šį romaną pripažino absoliučiai geriausia metų knyga, o 2014 m. autorė buvo apdovanota prestižine Pulitzerio premija.

Daugialypiame, nežabota energija pulsuojančiame romane autorė įtaigiai ir suprantamai kalba apie meilę ir nusivylimą, jaunatvišką maištą, kovą dėl išlikimo, žmogiškos laimės paieškas bei ryžtą pasipriešinti gniuždantiems likimo kirčiams.

DOVYDAS PANCEROVAS IR BIRUTĖ DAVIDONYTĖ „Kabinetas 339“

Jau šį lapkritį knygynuose pasirodžiusi 15min tyrimų žurnalistų Dovydo Pancerovo ir Birutės Davidonytės publicistinė knyga „Kabinetas 339“, atvirai pasakojantį apie tiriamąją žurnalistiką ir Lietuvos politikos bei valstybės valdymo užkulisius. Knyga jau tapo knygynų bestseleriu, kelis kartus kartotas tiražas.

21 d. (penktadienis) 13 val., 15min Forumas. Šortai: Donatas Puslys, Birutė Davidonytė ir Dovydas Pancerovas apie knygą „Kabinetas 339“. Transliuoja 15min

22 d., 18 val., 15min Forumas. Pagrindinis „Kabinetas 339“ pristatymas. Kartu su Birute, Rita Miliute, Aurelijumi Katkevičiumi ir Skirmantu Malinausku.

TYTO ALBA

ELIF SHAFAK „10 minučių 38 sekundės šiame keistame pasaulyje“

E. Shafak Stambulas – ne grožio kupinas turistinis, o žiaurus, išsunkiantis žmones ir išmetantis juos į šiukšlyną. Leila ir jos draugai – tik keletas tų, kurie neturi balso visuomenėje, gyvenantys ten, kur padorus žmogus bijo kelti koją. Bet tekstas alsuoja savitu – tragišku ir ironišku – grožiu.

Naujausias jos romanas „10 minučių 38 sekundės šiame keistame pasaulyje“ buvo įtrauktas į Booker premijos trumpąjį sąrašą ir išrinktas Blackwell metų knyga. Daugiau…

JANE GARDAM „Žmona su paslaptimi“

Jane Gardam – britų rašytoja, daugelio svarbiausių literatūros premijų (tarp jų – dukart Whitbread premija, buvo nominuota Booker premijai) laureatė, 2009 m. jai įteiktas Britanijos imperijos ordinas. Pasaulyje ji labiausiai išgarsėjo trilogija apie Britanijos imperijos saulėlydį, papasakotą per vienos sutuoktinių poros istoriją. Pirmasis romanas „Vyras be trūkumų“ BBC 2015 m. buvo įtrauktas į 100 geriausių britų romanų sąrašą. Tai – istorija apie advokatą Edvardą Federsą, kurį „The New York Times“ pavadino labiausiai įsimenančiu charakteriu šiuolaikinėje literatūroje. Daugiau…

STEVEN PINKER „Proto amžius“

Steven Pinker (Stivenas Pinkeris) – Harvardo universiteto psichologijos profesorius, tyrinėjantis pažinimo, kalbos ir socialinių ryšių tarpusavio sąsajas. Jis – The Time įtakingiausių pasaulio mąstytojų sąraše, daugelio svarbias mokslines premijas pelniusių knygų autorius, du kartus buvo nominuotas Pulitzerio premijai. „Proto amžius: mokslas, humanizmas ir pažanga mūsų laikais“ – revoliucinga knyga, aktuali kiekvienam šiuolaikiniam žmogui.

Stevenas Pinkeris intelektualiai ir pagrįstai, tačiau su nemenka optimizmo doze deklaruoja mokslo ir humanizmo reikšmę mūsų laikams. Pačia bendriausia prasme tai – knyga apie tai, kodėl ir kaip mūsų pasaulis eina geryn.

22 d. (šeštadienį) 14 val., 15min Forumas. Steveno Pinkerio knygos „Proto amžius. Mokslas, humanizmas ir pažanga mūsų laikais“ pristatymas. Dalyvauja: Kristupas Sabolius, Mikas Vengris.

EMILIJOS DIENORAŠTIS

„Emilijos dienoraštis“ – autentiškas mokytojos dienoraštis, tik autorė niekada neįsivaizdavo, kad jis bus išspausdintas. Skaitytojas drauge lanko koncertus, teatrą, vertina atlikėjus, sklaido knygas, svarsto apie mokytojo profesiją, moters padėtį, mirties neišvengiamumą, mėgaujasi kelionių įspūdžiais ir stebisi „geležinės uždangos“ suvaržymais. Įrašuose – ir kasdienybė, ir nuolatinės grožio paieškos, meno alkis, ir daugelį metų puoselėjama meilė. Daugiau…

GINTARAS BERESNEVIČIUS „Paruzija“

„Paruzija“ – septynioliktoji religijotyrininko, eseisto Gintaro Beresnevičiaus (1961–2006) knyga. Tai pirmasis jo grynas, vientisas romanas, kuriame sulydyta literatūrinė ir religijotyrinė autoriaus patirtis bei išmonė. Daugiau…

vasario 22 d. (šeštadienį) 14 val., 1.2 salė. Diskusija „Gintaro Beresnevičiaus idėjos ir tekstai šiandien“. Dalyvauja: Radvilė Racėnaitė, Aurimas Švedas, Darius Pocevičius. Renginį veda Audrius Ožalas.

„kitos knygos“

ROBERTO BOLAñO „2666“

Čilės rašytojo Roberto Bolaño (1953–2003) romanas „2666“ – svarbiausias per pastaruosius 25 metus ispanų kalba parašytas kūrinys. R. Bolaño, kaip anksčiau G. G. Márquezas, tapo įtakingiausiu savo kartos Lotynų Amerikos rašytoju ir užima nenuginčijamą vietą pasaulio literatūros istorijoje. Knygoje telpa visa, kas svarbiausia autoriaus kūryboje ir gyvenime: nenuspėjama, kvapni ir žiauri Lotynų Amerika, detektyvinis elementas, nutrūktgalviškos kelionės ir meilė.

Vasario 22 d.(šeštadienis) 16.00 val. Salėje 1.2. Roberto Bolaño knygos „2666“ pristatymas. Dalyvauja: Jūratė Čerškutė, Tomas Ramanauskas, Kristupas Sabolius, Alma Naujokaitienė;

LUCIA BERLIN „Namų tvarkytojos vadovas“

JAV rašytoja Lucia Berlin (1936–2004) – atradimas ir patiems amerikiečiams. 2015-aisiais, jau po autorės mirties, pasirodžius autobiografinių novelių rinktinei „Namu tvarkytojos vadovas“, pagaliau suvokta šių kūrinių vertė. Vieni L. Berlin lygina su A. Čechovu, kiti – su Ch. Bukowskiu, tačiau jos pasakojimo tonas ir matymas išlieka saviti. Rašytoja ypač simpatizuoja protingoms moterims, kurių nelepina gyvenimas. Knygos recenzija čia.

KIM LEINE „Amžinybės fjordo pranašai“

Už šį romaną rašytojas gavo prestižinį Šiaurės ministrų tarybos apdovanojimą.

Vakarų Grenlandija 1793 m. Kažkas nustumia moterį nuo uolos į jūrą. Pastorius Mortenas Falkas ilgisi namų Danijoje. Tarp grenlandų ir kolonistų auga priešiškumas. Krašto gilumoje, Amžinybės fjorde, sukyla apsikrikštiję grenlandai. Juos aplankęs pastorius Falkas suvokia, kad šių žmonių tikėjimas tikresnis, nei skelbia Bažnyčia. Pastoriui iškyla dilema – paklusti danų valdžiai ar atsiduoti svaiginančioms grenlandų svajonėms apie laisvę?

Vasario 22 d. (šeštadienis) 14 val. 5.1 salėje Kim Leine skaitytojams pats papasakos, kas jį įkvėpę prašyti šį romaną. Su Kimu Leine kalbėsis knygos iš danų kalbos vertėja Ieva Toleikytė ir Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė.

SOFOKLIS

ANNA BURNS „Pienininkas“

Anna Burns (g. 1962) – pirmoji prestižine Man Booker premija įvertinta autorė iš Šiaurės Airijos. Šį apdovanojimą pelnė už romaną „Pienininkas“, kuriame aktualios temos aptariamos nevengiant kandaus humoro ir ironijos. Tai istorija apie brutalumą, žmogaus teisių suvaržymą, seksualinę prievartą, pasipriešinimą. Kūrinys vertinamas už autorės gebėjimą bejėgiškos baimės kupiną atmosferą perteikti išskirtine kalba.

SAMANTA SCHWEBLIN „Pilna burna paukščių“

Apsakymų rinktinė „Pilna burna paukščių“ – tai šiuolaikiški kruopščiai pačios autorės atrinkti geriausi trumposios prozos kūriniai, lyginami su Franzo Kafkos ir Flannery O’Connor tekstais, balansuojantys ant fantastikos ribos, įtraukti į The Man Booker International Prize 2019 ilgąjį sąrašą. Racionaliam protui prieštaraujantys pasakojimai paliečia slapčiausias pasąmonės kerteles ir skatina tokias temas kaip žmogiškasis ryšys, moteriškumas, tėvystė, kultūra, menas permąstyti naujai. Knygos recenzija čia.

J.M.COETZEE „Elizabeta Kostelo“

Elizabeta Kostelo – gerbiama ir pripažinta rašytoja. Įkopusi į septintą dešimtį, ji keliauja po platųjį pasaulį ir skaito pranešimus įvairiomis temomis: ar šiais laikais įmanomas realistinis pasakojimas, ar literatūra, vaizduodama blogį pačiais baisiausiais pavidalais, pasiekia deklaruojamą kilnų tikslą, kokią atsakomybę už savo idėjas turi prisiimti rašytojas…

John Maxwell Coetzee (g. 1940), iš Pietų Afrikos kilęs, Australijoje gyvenantis vienas žinomiausių šiuolaikinių rašytojų, Nobelio literatūros premijos laureatas, du kartus pelnęs „Man Booker“ premiją. 2003 m. romanas „Elizabeta Kostelo“ taip pat buvo patekęs į sąrašą šiam prestižiniam apdovanojimui laimėti.

LAPAS

AYND RAND „Šaltinis“

„Šaltinis“, pirmąkart išleistas 1943 metais JAV – kvapą gniaužiantis intelektualus romanas apie pinigus, galią, idealo siekį ir meilę, apie visuomenę, jos ydas ir papročius. Romano pagrindinis herojus, jaunas architektas individualistas Hovardas Rorkas, kuria modernistinius pastatus, įgyvendina savo viziją ir nepaiso visuomenės kritikos. Autorė yra sakiusi, kad Rorkas įkūnija stiprų idealų žmogų, kūrėją. Romane taip pat pasakojama, kas nutinka menininkui, pataikaujančiam publikos skoniui ir besistengiančiam prie jo prisitaikyti, kaip sugniuždomas savarankiškas mąstymas.

Vasario 23 d. (sekmadienis) 15.00 val. 15min Forume. „Kontroversiška klasika“: pirmojo Ayn Rand romano „Šaltinis“ leidimo lietuviškai pristatymas. Transliuoja 15min. Dalyvauja: Audrius Ožalas, Marius Burokas, Andrius Ropolas, Ūla Ambrasaitė.

ODILĖ

FERNANDO PESSOA „Nerimo knyga“

Portugalų poetas ir prozininkas Fernando Pessoa (1888–1935) – mįslinga asmenybė, neprilygstamas tapatybių kūrėjas. Jis išgalvojo ir Bernardą Soarešą, kuriam patikėjo didžiojo savo sumanymo – „Nerimo knygos“ – autorystę. Šis kūrinys buvo surinktas po rašytojo mirties iš jo paliktų sunkiai įskaitomų rankraščių. Pirmąkart pasirodžiusi tik 1982 metais, „Nerimo knyga“ tapo vienu iš pamatinių portugalų literatūros kūrinių. Ji apibūdinama kaip antiknyga, kaip literatūra anapus literatūros, kaip veikalas be rėmų ir be ribų. Joje F. Pessoos talentas iškyla visa didybe.

Vasario 23 d. (sekmadienis) 14.00 val. 5.2 salėje Fernando Pessoa knygos „Nerimo knyga“ pristatymas. Dalyvauja: Audrius Ožalas, Nijolė Simona Pukinskaitė, Audrius Musteikis, Violeta Kelertienė; Organizatorius: Odilė

Witold Gombrowicz „Dienoraštis I“

Witoldas Gombrowiczius Paryžiuje leisto lenkų žurnalo Kultura redaktoriui Jerzy Giedroycui 1952-ųjų rugpjūčio 6-ąją rašė: „Turiu tapti savo paties komentatoriumi, dar geriau – savo paties režisieriumi. Turiu nukalti mąstytoją Gombrowiczių, genijų Gombrowiczių, kultūros demonologą Gombrowiczių ir daug kitų nepakeičiamų Gombrowiczių.” Rašytojo Dienoraštis ir yra šio beprotiško užmojo įgyvendinimas. Witoldas Gombrowiczius pradėjo jį rašyti 1953-iaisiais Argentinoje, Buenos Airėse, ir užbaigė Prancūzijoje, Vanse, 1969-aisiais.

Tai antrasis lietuviškas – naujais tekstais ir pratarme papildytas, pataisytas – Dienoraščio leidimas, šįkart, kaip ir naujausias prancūziškas, publikuojamas dviem tomais.

BALTOS LANKOS

KARL OVE KNAUSGÅRD „Mano kova. Vaikystės sala“

Visame pasaulyje išgarsėjusiame šešių autobiografinių romanų cikle „Mano kova“ Karlas Ove Knausgårdas šokiruojamai atvirai aprašo savo paties, o ne išgalvotų personažų gyvenimą, tačiau kiekviena ciklo knyga skaitoma kaip talentingai parašytas, tvirtais siužeto siūlais sukabintas romanas. Savito stiliaus pasakojime autorius supina intymias kasdienio gyvenimo detales su pamatiniais klausimais apie atmintį, tapatybę, meilę, žmonių santykius, mirtį, meną. Šis literatūros šedevras duoda galimybę pažinti vieną originaliausių šių dienų rašytojų.

YOKO OGAWA „Begalinė lygtis“

Vieniša namų tvarkytoja, auginanti dešimtmetį sūnų, vieną pavasario dieną pradeda dirbti genialaus matematikos Profesoriaus namuose. Jis dar 1975-aisiais susižeidė galvą ir neteko trumpalaikės atminties. Profesoriaus smegenys – lyg videokamera, kurioje telpa tik viena aštuoniasdešimties minučių trukmės kasetė. Tad teoremą, kurią sukūrė prieš trisdešimt metų, atsimena puikiai, bet ką valgė vakarienei – ne. Kad prisimintų svarbiausius dalykus, tylusis Profesorius juos užsirašo ant lapelių ir prisisega prie švarko. Dienas jis leidžia spręsdamas sudėtingiausias lygtis ir dalyvaudamas matematikos konkursuose. Ne kiekvienas supranta Profesoriaus meilę skaičiams ir keistą jo gyvenimo būdą, bet naujoji namų tvarkytoja ir jos dėl beisbolo galvą pametęs sūnus sugeba su juo užmegzti už atmintį gilesnį ryšį ir atrasti nematomą draugystės ir meilės formulę.

22 d. (šeštadienis) 13 val. 5.3 salė: Susitikimas su rašytoju Stefanu Ahnhemu. Dalyvauja rašytojas, kalbina Audrius Ožalas.

22 d. (šeštadienis) 15 val. 5.1 salė: Kristinos Sabaliauskaitės knygos „Petro imperatorė“ pristatymas. Dalyvauja rašytoja, kalbina Tomas Vaiseta

BALTO

DELIA OWENS „Ten, kur gieda vėžiai“

Delia Owens su debiutiniu romanu „Ten, kur gieda vėžiai“ tapo netikėta 2019-ųjų metų sensacija. Visus metus knyga lyderiauja „Amazon“ ir „The New York Times“ bestselerių sąraše. Vos per vienerius metus tiražas pakartotas daugiau nei keturiasdešimt kartų. Knygą numatyta išleisti daugiau nei keturiasdešimtyje šalių. „Ten, kur gieda vėžiai“ tapo geriausiai parduodama knyga 2019-tais metais – nupirkta net keturi su puse milijono egzempliorių popierinių knygų, pusantro milijono elektroninių ir daugiau nei vienas milijonas audioknygų. Jau aišku, kad bus statomas ir filmas – teisę į ekranizaciją įsigijo garsios aktorės Reese Witherspoon kino kompanija.

LIUDAS DAPKUS „Žuvis kuri supainiojo duris“

Tai – pasakojimai iš rojumi vadinamų salų ir kruvinų karo žemių. Įvykiai padangėse ir urvuose, tviskančiuose rūmuose ir purvinose žeminėse. Susitikimai su keistuoliais ir genijais, skurdžiais ir milijonieriais. Akistatos su pasauliu ir pačiu savimi. Trumpos istorijos, tarytum minčių žemuogės, suvertos ant gyvenimo smilgos. Prisirpusios uogos, kurias vieną po kitos traukiau iš kibių žolės pirštukų. Lyg tos pačios rūšies, bet nepanašios viena į kitą, nesvarbu, kad sunokusios toje pačioje pievoje. Šitos istorijos nutiko įvairiais laikais, kai kurios netgi labai seniai, nors rašant atrodo, lyg viskas būtų buvę aną mėnesį, – turiu tokią savybę įsiminti žmones, detales ir pojūčius, lydėjusius tuos įvykius. Knygoje jos rikiuojasi ne chronologijos, o abėcėlės principu. Nuo Afganistano iki Zimbabvės. Todėl skaityti galima kaip poezijos rinkinį. Arba dienoraštį, kurį kažkas lengvai išardė, o paskui suklijavo štai tokia mokykline tvarka“.

23 d. (sekmadienį) 11 val. 5.1 salėje. Du prisiekę keliautojai – knygos „Žuvis, kuri supainiojo duris“ autorius Liudas Dapkus ir žurnalistas Richardas Jonaitis Du prisiekę keliautojai – knygos „Žuvis, kuri supainiojo duris“ autorius Liudas Dapkus ir žurnalistas Richardas Jonaitis kviečia į pokalbį apie kelionių knygas.

AUKSO ŽUVYS

Meelis Friedenthal „Melancholija“

Romano veiksmas nukelia skaitytoją į XVII a. pabaigą. Intelektualas, Leideno universiteto absolventas Laurentijus Hilas gauna Švedijos valstybės stipendiją ir atvyksta tęsti mokslų Tartu universitete. Kartu su savimi jis vežasi papūgą Klodiją ir keistą ligą… Per pagrindinio kūrinio veikėjo monologus, pokalbius, sapnus ir vizijas atskleidžiama tuometinės Livonijos realybė: derliaus žlugimas, visuotinis badas, raganų procesai, prietarų galia, kasdienis smurtas, ligos, grobimai, mirtis. Šiame niūriame fone Tartu universitetas iškyla kaip intelektualių diskusijų, naujausių mokslo ir filosofijos teorijų židinys, kuriame Dekartas galynėjasi su Aristoteliu, o šventiniams pietums tiekiama žuvis. Skaitytojas turi progą susipažinti su humoralinės medicinos principais, Roberto Boilio dalelių, sielos nemirtingumo teorijomis, dalyvauti anatomijos praktikume ir padiskutuoti su garbingais profesoriais.

Melancholija – romanas apie paslaptingą XVII amžiaus „raganių“ ligą, kuri buvo siejama su juodosios tulžies pertekliumi kūne, sukeliančiu iliuzijas ir haliucinacijas. Ar atpažįstate ją šiandien?