Scanorama 2020. Šiemet labiau iš namų, negu iš kino salės, bet prie to jau baigiame priprasti. Žiūrime ir duodame šiek tiek įspūdžių. Be prakaito.

Absoliučiai normali šeima / En helt almindelig familie / A Perfectly Normal Family (2020)

Per vienus šeimyninius pietus mama praneša, kad skiriasi, nes dviejų mergaičių tėvas nusprendė keisti lytį ir būti moterimi. Situacija gali būti komiška (ką matėme seriale „Transparent“), dramatiška („Boys don’t cry“, „Tomboy“) ar tragikomiška („Transamerica“) – žodžiu, tema kine ne nauja ir filmų apie tai nestinga. Pirmasis Malou Reymann ilgametražis darbas pasirenka dramatiškąjį variantą, nors pavadinimas apie normalią šeimą ir gali sufleruoti sarkastiškesnį turinį. Dėmesio centre atsiduria dvi merginos, kurių jaunesnioji ypač skaudžiai pergyveną tokią tėvo transformaciją – jai tai prilygsta tėvo praradimui, nes šis pakeitęs išorę pasikeičia ir vidumi. Gan įdomu stebėti rodomą aplinkinių danų reakciją į tokią situaciją: ji gan abejinga ir tolerantiška, tik jauni berniūkščiai retkarčiais už akių pasijuokia iš to. Ir sunku suprasti nešamą žinią, ar tokie pergyvenimai šiais laikais jau tampa natūraliu brendimo dalyku, su kuriuo psichologas padės lengvai susitvarkyti, ar visgi, tai neeilinė situacija, kuriai tėvai turėtų atsakingiau paruošti savo atžalas.

Reziume: nebūtina gaišti laiko, nebent tolerancijai ugdyti ir patyčioms mažinti galima pažiūrėti kartu su mokyklinio amžiaus piliečiais.

9 pirštai / 9 doigts (2017)

Sugundė festivalio organizatoriai aprašymu „nuorodų į kino istoriją mišinys“, bet labiau reiktų likti prie taip pat aprašyme minimo B kategorijos filmo. Juodai baltas vaizdas ir kriminalinė tematika kaip ir sufleruoja film-noir, tik visuma toli gražu nuo to, trafaretinės frazės (dažnai visiškai nereikalingos ir nieko nereiškiančios filmo visumai), bauginanti muzika, kuri neveikia, mąslūs, statiški beprasmiai kadrai… Viskas taip nevykusiai, be vientisumo sulipdyta, kad malonumo nepatiri visiškai jokio. O ir tų nuorodų nepagavau – gal dėl to toks blankus ir neigiamas įspūdis liko. Vienintelis geras dalykas – filmo pabaiga leido atrasti visai gerą grupę The Eighties Matchbox B-Line Disaster.

Jallikattu (2019)

Įdomybė iš Indijos kinomanams. Nuo pat pradžių pavergia muzikiniam klipui būdinga greita, ritmiška kadrų kaita, bet gerai, kad tai vyksta tik įžangoje, nes visą filmą tokius pokyčius būtų sunku ištverti, bet vizualumo, atgaivinančio akį, nestinga visą filmą. Gaila, kad siužetas tokiai formai per prastas ir greit ima dėmesį žudyti. Viso siužeto esmė – pabėgusio buliaus gaudynės. Iš pradžių tai įdomu, bet kai gaudymas virsta vis pasikartojančių scenų rinkiniu, ima pabosti. O ir tos scenos gan absurdiškos, neįtikimos, nors, ok, jeigu vertinti kaip sužvėrėjusio žmogaus alegoriją, tai visai tinkamos. Bet kokiu atveju režisierius Lijo Jose Pellissery sugebėjo atkreipti dėmesį ir sukėlė norą patikrinti kitus jo filmus.

Kūnas ir kraujas / Kød & Blod (2020)

Viešpatie aukščiausias, kur dingo normalūs filmai iš Šiaurės? Kas darosi su danišku kinu ir kodėl jo tiek daug šiame festivalyje? Kur dingo paprasti kriminaliniai detektyvai ar kad ir šabloniškas, bet įtemptas veiksmo trileris. Ką daryti su šitokia nuobodybe, net sunku pasakyti. Verčiau pažiūrėti patį prasčiausią Kaurismaki’o produktą, negu šitą iki televizinio žiūralo netempiančią nuobodybę. Ok, po maždaug pusvalandžio nustojau jį sekti, nes įdomiau pasidarė kava, migdolinis pyragėlis, tualetiniai ir internetiniai reikalai. Apgailestavau, kad nėra Skirmanto Malinausko lėtakalbėms naudojamos pagreitinimo x1,5 funkcijos, nors tai vargiai būtų pagelbėję.

Į tamsą / De forbandede år (2020)

Filmo režisierius Andersas Refnas yra dirbęs prie gerų filmų, net kartu su Larsu von Trieru, bet ta patirtis visai nepadėjo jo paties režisūrai. „Į tamsą“ ima erzinti jau nuo pat pradžių. O veikėjams sėdint lauko kavinėje pasakomas ir pats pagrindinis mano priekaištas filmui: ar gerdami arbatą karą laimėsite. Nes praktiškai valandą laiko nieko daugiau nevyksta, tik blankūs arbatėlių, vakarėlių pliurpalai, tarp kurių yra to, kažkur vykstančio, karo padarinių verslui, jausmams, santykiams, bet niekas (nei aktoriai, nei vaizdai, nei dialogai) neįtikina, kad tai tikra. Filmas akivaizdžiai orientuotas į norvegišką žiūrovą. Lyg ir mums kolaborantų tema neturėtų būti svetima, bet tai, kaip atskleista filme tai tikrai nesukelia jokių minčių. Žiūrėčiau šį filmą kino salėje, būčiau nesulaukęs pabaigos, dabar sulaukiau, bet nevertėjo.

Vaikų namai / Parwareshghah / The Orphanage (2019)

Afganistanietis paauglys, pamišęs dėl Bolivudo filmų, atsiduria vaikų namuose. Lyg visai įdomi tema galėtų būti, bet nė velnio. Šabloniškos razborkės, pirmieji jausmai, šiek tiek socializmo, bolivudinių scenų, nevykę aktoriai ir jų plokšti personažai, nuobodus dėstymas ir gaunasi niekam tikęs filmas, skirtas nebent paaugliams. Bet pastarieji vargu, ar pagaus pionieriškuosius niuansus. Labai vidutiniškas žiūralas.