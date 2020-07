STEPHEN KING „Svetimas“

Vienas paskutiniųjų Amerikos siaubo literatūros meistro Stepheno Kingo romanas „Svetimas“ (orig. The Outsider), už Atlanto pasirodęs 2018-iaisiais, jau kviečia imti ir skaityti lietuviškai. Imu, skaitau, ir, reikia pasakyti, kad nei perdėm dėl to graužiausi, nei per daug džiaugiausi.

„Svetimas“ pradedamas šiurpiu kriminaliniu nusikaltimu – vieno miestelio parke randamas žiauriai nužudytas vienuolikmetis, kurio kūnelis dar ir žvėriškai išniekintas. Net pats detektyvas Ralfas Andersonas negali patikėti, tačiau visi įkalčiai rodo, kad tai padarė vaikų mylimas beisbolo treneris, kuris mokė ir paties Ralfo sūnų. Liudytojų parodymai, vaizdo kamerų įrašai, pirštų antspaudai, DNR – ir policijai nelieka jokių abejonių dėl nusikaltėlio, kuriam svarbių rungtynių metu, viso miesto akivaizdoje uždedami antrankiai. Ir tik tada paaiškėja, kad įtariamasis lemtingąją dieną buvo visai kitame mieste už kelių šimtų kilometrų, ne vienas, renginyje, kur jį matė daugybė žmonių ir taip pat yra įamžintas vaizdo įraše.

Fantastiška intriga ir galvosūkis, vertas „iš vidaus užrakinto kambario“ įvertinimo, verčia versti puslapį po puslapio, gaila tik, kad vis lėčiau ir beviltiškiau. Nes Kingas nebūtų Kingu. Po trečdalio knygos ima rastis paranormalių reiškinių ir nuostabus kriminalinis romanas tampa šiam rašytojui įprasta beletristika, kurioje antgamtiniais reiškiniais galima pagrįsti bet kokį siužetą. Liūdniausia, kad ir pasitelktoji mitologija nealsuoja jokiu ypatingesniu išieškojimu, o ir žmogaus neigiamomis emocijomis, liūdesiu, baime mintanti būtybė Kingo romanuose jau ne kartą sutikta. Tad antroji knygos pusė su El Kuko gaudymu kelia nuobodulį, yra nuspėjama, dvelkia kingišku šabloniškumu, su kuriuo teko kovoti ir analogiškos stilistikos bei struktūros „Pono Mersedeso“ trilogijos epiloge „Budėjimas baigtas“. O „Mersedesą“ miniu ne atsitiktinai – į „Svetime“ aprašytą kriminalinį tyrimą įtraukiama ir Holė Gibni, personažas iš „Mersedeso“ trilogijos – buvusi jau amžinatilsio Hodžeso partnerė, kuri, galima nesunkiai suprasti, pasirodys dar ne viename panašiame „kriminaliniame vaiduoklių gaudyme“ (o jau ir pasirodė apsakyme „If It Bleeds“).

Lietuviškas Anitos Kapočiutės vertimas skaitosi sklandžiai. Ir pagirtina, jog vertėja net nepatingėjo parašyti išnašų, kuriomis paaiškina amerikietiškųjų aktualijų ir personalijų kontekstą, kurių Kingo tekstuose visada daug. Knygos leidykla „Alma littera“ ant viršelio uždėjo užrašą „Goodreads geriausia metų knyga“, kas nėra absoliuti tiesa – knyga laimėjo tik mistikos ir trilerio žanro kategorijoje.

Taigi, „Svetimas“ seniems Kingo fanams ir ne fanams, bet skaičiusiems bent kelias jo knygas liks per blankus, mažai tikėtina, kad sužavės ir žemiškų trilerių gerbėjus, bet pradedantieji pažindintis su siaubo literatūra neturėtų nusivilti.