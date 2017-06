TOP 10: ką verta pamatyti festivalyje POSITIVUS 2017

Susitikimo vietos pakeisti negalima. Taip, mes vėl ten šiemet planuojame vykti. Festivalio direktorius Girts Majors žada atsinaujinimą, bet konkrečių kortų neatskleidžia. Nors ką ten daug skleisti – dviračio iš naujo neišrasi. Muzikos festivalis su bet kokia koncepcija liks renginiu, kuriame privalo skambėti muzika. Ir, nors G. paskutiniais metais vis labiau pabrėžia tai, jog į Positivus labiau vyksta dėl vietos ir kompanijos, o ne dėl muzikos, festivalyje ir šiemet yra ką paklausyti. Štai jums dešimt muzikinių priežasčių, kurios ir šiemet tos susitikimo vietos neverčia keisti.

KAMASI WASHINGTON

Šio amerikiečio jaunosios kartos džiazmeno pavardės festivalis didelėmis raidėmis nereklamuoja, bet man tai yra vienas maloniausių ir netikėčiausių šiųmečio festivalio atlikėjų. Prieš porą metų šis saksofonistas išleido jau epiniu tapusiu albumą „The Epic“, kuriame tiek visko gero, kad iki šiol jaučiuosi dar nespėjęs suvirškinti. Taip, „Positivus“ su džiazu draugauja sunkiai ir kiek nemaloniai nuteikia septinta pasirodymo valanda, bet tai fantastiškai lengva proga pamatyti šį jauną, bet jau spėjusį pasižymėti muzikantą, kurio kaina vėliau tik kils.

MEW

Danai, grojantys jau daugiau negu dvidešimt metų turi tiek hitų ir skleidžia tokią progresyviai melodingą atmosferą, jog puikiai tiktų ir festivalio uždarymui. Juolab, kad savo repertuare turi ir tokių festivalinių gabalų, pagal kuriuos būtų galima iššauti ne vieną salvę fejerverkų. Pavyzdžiui, per „Comforting Sounds“ kulminaciją.

ALT-J

Vieni tų, nuo kurių įrašų kartais oda laksto šiurpuliai. Šie britai vis tobulėja ir nenustoja stebinti net po laimėto Mercury Prize bei Grammy nominacijos. Tai rodo ir šiųmetis naujasis albumas „Relaxer“. Grupė, kuri šiandien yra viršūnėje, turi, ką pasakyti ir moka tą daryti originaliai. Festivalyje labai tikėtina bus įmanoma patirti gyvai kažką panašaus į tai

PIXIES

Tai ne Iggy Pop ir ne Robert’as Plant’as, bet tai, galima sakyti, vienintelis festivalio vardas, kuris turėtų paveikti seną melomaną, menantį kaip jo kolonėlės skleidė beveik prieš trisdešimt metų įrašytus albumus „Surfer Rosa“ ir „Doolittle“. Pixies kūryba po atsikūrimo mažai ką žavi, tačiau gyvai išgirsti legendas, kurios padarė įtaką David’ui Bowie, Radiohead, Nirvana, Arcade Fire ir daugybei kitų, turėtų ir jaunos ausys, bandančios suprasti iš kur dygsta muzika. Tikėtina, kad ne vienas žinote tokį gabalą „Where is my mind“ – spėkite, kas jo autorius.

JOSÉ GONZÁLEZ

Prieš keletą metų šį muzikantą buvo galimybė išgirsti kaip grupę Junip, o ne taip seniai jį turėjome galimybę pamatyti Vilniuje, kur jis atliko programą su 22 asmenų orkestru. Tiesą sakant, ir Positivus’e norėčiau tos pačios orkestrinės programos, bet skelbiama, jog tai bus solo Gonzalez’o pasirodymas. Žodžiu, net jeigu nuskilo galimybė patirti minėtuosius du pasirodymus, trečiasis Gonzalezo amplua taip pat neturi nuvilti.

CIGARETTES AFTER SEX

Šie amerikiečiai festivalyje jau buvo pernai – grojo angare ir sutraukė tiek gerbėjų, kad prasibrauti iki scenos buvo neįmanoma, o grupė specialiai grojo taip intymiai tyliai, jog stovint toliau mažai ką buvo galima girdėti. Į „Cigarettes after sex“ pasirodymą liepos 13-tąją Vilniuje bilietų jau nebėra, tad Positivus tampa puikia proga kartu su kitais „apturėti“ šiuos romantikus, ką tik išleidusius pilną albumą. Ir šįkart jie gros normalioje scenoje, kur tikiuosi tikrai bus galima išgirsti visas miegamojo istorijas. Gaila, kad pasirodymo laikas (20 val.) intymumo su dar nenusileidusia saule nepridės.

AUSTRA

Apie šią grupę iš Kanados girdime jau seniai. Positivus ji aktuali, nes joje pirmuoju smuiku groja ir dainuoja latvė Katie Stelmanis. Kažkuriais metais festivalio organizatoriai jau buvo sukirtę su Austra rankomis, tačiau dėl kažkokių priežasčių grupės pasirodymas buvo atšauktas. Tikėkimės, kad šiemet to nebus ir galėsime išgirsti ypatingąjį Katie balsą gyvai.

RHYE

Viena vertus, kai šiandien pamatai informaciją, kad koncertuos Rhye, tai kyla mintis, jog gal bus galima išgirsti ir kažką naujo, nes, na, kiek galima koncertuoti su tuo pačiu vienu, nors ir nepriekaištingu, albumu, įrašytu prieš ketverius metus. Antra vertus, jeigu negirdėjai Michael’o Milosh’o, vokalinės dueto pusės, gyvai, tai yra puiki proga įsitikinti, kad tai ne moteris. Ir dar puikesnė proga patirti, jog Robin’as Hannibal’as, muzikalioji grupės pusė, geba būti ir ne toks lyriškas, kaip „Woman“ įraše.

THE LUMINEERS

Šių amerikiečių debiutinis albumas „The Lumineers“ buvo tikrai gražus ir įsimintinas. Ir ne tik hitas „Ho Hey“. Pernai pasirodęs antrasis studijinis blynas „Cleopatra“ buvo ne tiek skanus, tačiau roko ir folko mišinys, kurį skleidžia The Lumineers skamba gyvai net studijiniuose įrašuose. O gyvai jie skamba dar smagiau ir įtikinamiau. Spręskite patys, kad ir iš šio video:

GRANDMASTER FLASH

Grandmaster Flash and the Furious Five yra hip-hopo pionieriai ir tikrai sutrauktų daug šio žanro fanų, bet nereikia spjauti ir į Grandmaster Flash solo pasirodymą, kuris ir užu DJ pulto bei mikrofono geba užvaldyti minias. Tik pasirodymas nusimato vėlokai (penktadienį, tiksliau, jau šeštadienį 01 valandą nakties), bet nuvilti neturi.