[tv series:] NARCOS (2015 – 2016 -)

I am Pablo Emilio Escobar Gaviria

Vienas ryškiausių, kur ten vienas – pats ryškiausias 2015-ųjų kriminalinis serialas apie realią asmenybę – Kolumbijos narkobaroną Pablo Escobarą, kuris kino kamerų dėmesio nusipelno ne pirmą kartą („Eskobaras: kruvinas rojus“ (2014), „Blow“ (2001), dokumentiniai „The True Story of Killing Pablo“ (2002) ir „Sins of My Father“ (2009)), o įvairių šiandienos Lotynų Amerikos narkotikų kartelių vadai tik svajoja apie Escobaro turėtą galią ir šlovę.

„Narcos“ kūrėjai koncentruojasi į Pablo šlovės piko metus, laiką, kai politikai, policija, teismai, iš JAV atvykę specialieji agentai ir kariuomenė arba sėdėjo Escobaro kišenėje, arba buvo bejėgiai prieš Kolumbiją ir visą Ameriką apraizgiusį narkobarono tinklą. O Escobarui visos priemonės tikslui pasiekti buvo tinkamos.

Nuo pat pirmųjų serijų, kurias į savo rankas paėmė garsusis Brazilijos režisierius José Padilha (Elitinis būrys / Tropa de elite) ir meksikietis, Oskarą už „Pan’s Labyrinth“ kinematografiją gavęs, Guillermo Navarro, įsisuki į Kolumbijos (kur ir filmuota) 1970-uosius metus, kada Eskobaras ir pradėjo kurti savo nenugalimąją imperiją.

Tinkami žmonės prie kameros uždavė serialui fantastišką vizualumą ir neblėstantį siužeto tempą. O dar daugiau liaupsių nusipelno patį Escobarą įkūnijęs brazilas Wagner’is Moura – sunkiai įsivaizduoju, kad kas tobuliau būtų suvaidinęs Pablo meilę ir neapykantą. Ne kartą jaučiausi lyg žiūrėčiau dokumentinę juostą.

Kiek bendrą vaizdą trikdė tik JAV specialiųjų agentų linija, kuriai, mano manymu, galėjo būti skirta mažiau dėmesio. Ši linija lotyniškos atmosferos balioną lyg pradurdavo holivudiška adata ir balionas imdavo bliukšti, kol ekrane vėl pasirodydavo Pablo. Bet tai menkas trūkumas dešimties serijų malonume, kuris 2016-aisiais turi sulaukti tęsinio.

„Narcos“ yra dar vienas įrodymas, jog serialai (ir jau į Lietuvą atkeliavęs „Netflix“) išgyvena aukso amžių. Tai džiugina, nes serialai tampa vis brangesni, vis kokybiškesni ir turiningesni, pritraukia vis daugiau aukščiausio lygio žvaigždžių (tiek aktorių, tiek režisierių, tiek techninio personalo), tačiau, kita vertus, tai kiek erzina, nes „kartą paragavęs negali sustoti“, o ši priklausomybė suėda daug laiko. Bet dėl „Narcos“ jo nebuvo gaila nė sekundės.

You decide… silver or lead?

Antrasis sezonas, dar dešimt serijų, rodo tolimesnes besislapstančio Eskobaro paieškas. Intrigos čia jau kiek mažiau, nes po pirmojo sezono kilo neišvengiamas noras paskaitinėti šį tą daugiau apie žymiausio narkobarono gyvenimą ir, koks galas laukė Pablo buvo jau žinojau iš anksto. Tačiau kūrėjai nepasišiukšlino, suprato, jog vežimo iš malkos nepriskaldys, tai sulėtino tempą, susikoncentravo į personažų charakterius, sukurpė pavyzdinių draminių momentų (vien ko verta scena, kurioje Pablo susitinka su savo tėvu) ir didesnį dėmesį skyrė šalutiniams personažams.

Ne kartą ekrane pritrūko Wagner’io Moura, įkūnijusio Pablo, bet visumoje „Narcos“ kokybės kartelę išlaikė ir lieka vienu geriausiu pastarojo meto serialu.

Netflix jau suskubo pranešti, jog Kolumbijoje narkotikų karai nesibaigė – žiūrovų lauks dar du „Narcos“ sezonai, tačiau be Pablo Escobaro. Bijau, jog su šiuo serialu susiklostys situacija kaip su „Homeland“ be Damian’o Lewis’o – žiūri toliau, tačiau tik iš inercijos.