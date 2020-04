[tv series] NUOSTABIOJI PONIA MAISEL (2017 – )

Nežinau, kaip čia susiklostė, kad „Nuostabiąją ponią Maisel“ („The Marvelous Mrs. Maisel“) atradau tik šiemet, nors jis jau pradėtas rodytas 2017-aisiais ir jau yra sukurti trys sezonai. Serialas, kuris apdovanotas gausia krūva Emmy (pirmasis komedijinis serialas pelnęs Emmy), Auksinių gaublių ir kitais vertingais apdovanojimais už geriausią serialą, komediją, aktorių vaidybą ir t.t., Lietuvoje dar nerodytas.

Miriam Maisel yra jauna, aukštesnės klasės žydų-amerikiečių namų šeimininkė, gyvenanti Aukštutiniame Vestsaide. Jos gyvenimas atrodo tobulas – verslininkas vyras, du mieli vaikučiai, prabangūs namai ir šalia gyvenantys tėvai, padedantys prižiūrėti vaikus, kai jaunieji tėveliai vakarais leidžiasi nuotykiams į barus, kuriuose Maisel vyras Džoelis išbandinėja komiko karjerą. Miriam labai žavisi savo vyru ir pati stengiasi būti tobula žmona. Tačiau vieną dieną sužino, kad visi vyro juokeliai, kurie jai taip patiko ir kuriuos jis viešumoje pasakodavo lyg savuosius, yra nukopijuoti nuo garsių komikų. Lyg to būtų maža, nuostabusis vyrelis prisipažįsta, kad kelis mėnesius turi romaniūkštį su savo sekretore ir išeina su ja gyventi. Štai taip per vieną vakarą sugriūva Maisel tobulas jos gyvenimas, tiksliau – graži jo iliuzija ir ši, padauginusi alkoholio, užsuka į ta patį barą, kuriame juokelius pasakodavo jos vyras. Čia ji ekspromtu užlipa ant scenos ir pasičiupusi mikrofoną ima pasakoti ironiškus juokelius apie savo „idealų“ gyvenimą. Nors pirmasis jos stand-up‘as buvo kiek aštrokas ir su netikėta pabaiga, už kurią ją areštuoja policija, tačiau publika liko apžavėta ir Maisel pradeda naują gyvenimo etapą – be vyro, bet su darbo paieškomis ir komikės karjeros pradžia Grinvič Villige‘o baruose.

Seriale didžiausias dėmesys skiriamas Miriam ir jos aplinkai – jos tėvams, vyrui, uošviams, draugams ir komikės karjerai, kuri vystosi labai mažais, ne visada sėkmingais žingsneliais. Naujai iškeptos komikės, scenoje pasivadinusios nuo vyro likusia pavarde – Misis Maisel, ir diletantiškos jos vadybininkės veikla puikiai atskleidžia tų laikų šou verslo ypatybes, kurios aktualios ir šiandien. Tačiau ne mažiau įdomu stebėti ir kitas herojės gyvenimo linijas.. Šeštojo dešimtmečio Niujorko atmosfera čia atskleista stulbinamai gerai – nuo prabangių suknelių, namų interjero, kuris primena ermitažo sales, muzikinio takelio, bohemiškų vakarėlių ir prabangių vakarienių, miesto atmosferos iki to laikmečio komiškų kalanetikos užsiėmimų ar moters pastangų būti gražia savo vyrui. Filmo estetika, stilius pakeri nuo pirmųjų akimirkų ir kiek primena garsiuosius „Reklamos vilkus“ („Mad Men“). Tačiau šis serialas turi ne tik gražų, elegantišką apvalkalą, jis turi ir puikų, intelektualų ir tikrai juokingą turinį.

Pagrindinės herojės Miriam Maisel vaidmenį sukūrė amerikiečių aktorė Rachel Brosnahan, puikiai pasirodžiusi ir seriale „Kortų namelis“. Tačiau pastarajame seriale vaidmuo buvo ne itin išsiskiriantis, o čia ji sužiba visomis spalvomis. Miriam personažas – žavus, juokingas, šmaikštus, elegantiškas, sumanus, jautrus. Moterims 1958-aisiais tikrai buvo nelengva prasiskinti kelią stand-up‘o srityje. Net ir dabar – kiek mes žinome garsių komikių moterų? Maisel medžiagą savo pasirodymams semiasi iš pačios gyvenimo. Jos sceninis koziris ir išskirtinumas tampa tai, kad scenoje ji spontaniškai, atvirai, šmaikščiai pasakoja apie save, apie moters gyvenimą, vaikus, vyrą, vyro meilužę, tėvus ir savo nuoširdumu bei originalumu po truputį užkariauja Niujorką. Nuostabioji ponia Maisel tikrai nuostabi, ypač tuo, kad jai puikiai sekasi vienu kartu būti juokinga ir būti moterimi.

Be Maisel seriale pasirodo ir kiti, ne mažiau įspūdingi, personažai – neurotiški jos tėvai (tėvas akademikas, mama prancūzė), vyriokiškos išvaizdos ir manierų baro darbuotoja Susie Myerson, kuri viena pirmųjų pastebėjusi jos talentą, paskatina eiti ją komikės keliu ir tampa Maisel vadybininke; vyras Džoelis ir jo meilužė; komiko Lenny Bruce personažas, sukurtas remiantis realiai egzistavusia asmenybe.

Nenustebčiau, kad visgi „The Marvelous Mrs. Maisel“ serialas būtų labiau mėgiamas moterų tarpe, nes jame šiek tiek jaučiasi feminizmo, moterų išsilaisvinimo iš vyrų priespaudos idėjos, o kartu nemažai vaizduojami to laiko moters gyvenimo ypatumai (darbas prabangioje Niujorko universalinėje parduotuvėje, grožio procedūros, kasdieniai savo kūno formų ar tinkamų suknelių vakarėliams primatavimai). Tačiau serialas gali sužavėti ir vyrus, nes – turi puikų humoro jausmą, kinematografinį išpildymą, leidžia atitrūkti nuo politikos ir kriminalinių temų.