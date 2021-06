[tv series:] SEINFELD (1989 – 1998)

Televizijos šou apie nieką. Taip apie jį kalbėjo paties šou kūrėjai. Tik prieš tai dar prideda apibūdinimą „sėkmingiausias“. Taip, tai sėkmingiausias televizijos šou, sukrovęs turtus jo kūrėjams ir tebekraunantis šiandien – Netflix kaip tik įsigijo prieš trisdešimt metų pradėto rodyti serialo teises ir žada jį parodyti 4K kokybe.

Žinoma, tai gali būti požiūrio reikalas, bet, tiesą sakant, „Seinfeld“ nėra apie nieką. Tai situacijų komedija apie viską, o to visko smaigalyje sukasi komiko Seinfeldo, kurį vaidina komikas Jerry’is Seinfeld’as, kasdienybė, susidedanti iš darbo, laisvalaikio, draugų, pažįstamų, giminaičių, kaimynų ir serialo seriale. Tai chrestomatinis pavyzdys, kaip sėdėjimas ant sofos bute ar vis toje pačioje užkandinėje gali virsti nepakartojama pramoga žiūrovui. Ją negailestingai vėliau šabloniškai išeksploatavo „Friends“, o idėja vaidinti save kaip komiką komikų naudojama iki šiol („Louie“, „Master of None“).

Serialo smaigalyje žodžiais ir poelgiais kapojasi keturi personažai. Pagrindinis – Seinfeldas, kurį ir vaidina komikas Jerry’is Seinfeld’as (tiesą sakant, šis atrodo pats normaliausias ir neįdomiausias iš ketveriukės, bet jo indėlio kūrybinis indėlis nenuginčijamas). Seinfeldo draugė ir exsugulovė Elein, vaidinama Julia’os Louis-Dreyfus, kuri už rolę buvo įvertinta ir Emmy, ir Auksiniu gaubliu, įneša moteriško šarmo, neurotiškumo, chaosėlio ir atsvaros vyriškajai pasaulėžiūrai. Trečiasis – apkūnusis Džordžas Konstanca (vaidina Jason Alexander), kiek kvailokas savanaudis, nuolat patenkantis į nepavydėtinas situacijas ir nesugebantis iš jų sausas išlipti. Ir paskutinysis pats juokingiausias serialo asmuo – Seinfeldo kaimynas Krameris (vaidina Michael Richards), amžinas plevėsa, labiausiai neperprantamas, bet jau keliantis juoką vien savo išvaizda, bedarbis, bet niekad nestokojantis pinigų net Havanos cigarams, turintis aibę idėjų ir verslo planų, o „Comedians in Cars Getting Coffee“ pasakojęs, kad net džiunglėse jį sutikę vietiniai šaukė „Kraaamer“.

Su tokia kompanija Larry’s David’as ir Jerry’is Seinfeld’as išjudėjo į tiesiąją ir po kiek stringančio pirmojo sezono toliau pjovė lyg per sviestą, sukurdami žiūrovams priklausomybę savo personažams. Iš šiandienos perspektyvos smagu stebėti ir praeito amžiaus paskutiniojo dešimtmečio buitį, madas, technologijas ir per dešimtmečius nesikeičiančias kasdienybės problemas. Kūrėjai kiekvienoje serijoje iškelia naują tematiką, daiktą, reiškinį ar elgesį, iš kurio priskaldo daug kurioziškų malkų. Kartais imasi net nepatogių temų (liga, mirtis, rasizmas), bet ir čia geba išlaviruoti viską paleisdami juokais. Tiesa, siužetas kartais virsta absurdišku performansu, žiauriai nutolusiu nuo realybės, bet ir su tokiais uždaviniais „Seinfeld“ susitvarko.

Asmeninis santykis su šiuo serialu toks – tai vienintelis serialas, kurį žiūrėjau antrą kartą nuo pirmos iki paskutiniosios serijos. Ir antras kartas sukėlė tik dar didesnį liūdesį, atsiradusį dėl to, kad „Seinfeld“ mano gyvenime dar kartą po 170 serijų baigėsi. Tad belieka rankioti jo atgarsius taip pat nuostabiame Larry David’o „Curb Your Enthusiasm“ ir prie kavos visad tinkančiame „Comedians in Cars Getting Coffee“.

Didžiulis pavydas nemačiusiems dar nė karto.