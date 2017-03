[tv series:] ŠERLOKAS / SHERLOCK (2010 – 2017 – )

Submitted by Ovidijus R. on 2017-03-13 – 22:31

I have an international reputation. Do you have an international reputation?

Kas galėjo pagalvoti, kad ims kas ir sumodernins sero Doilio klasiką. Ogi ėmė ir sumodernino,— patys britai nufilmavo Šerloką su iPodu ir mikroskopu, nardantį po chemijos, interneto, kibernetikos ir panašias, Artūro laikais net neįsivaizdjamas, džiungles.

Smagu, kad bent kai kas nepasikeitė ir iš to galima suprasti, jog tai tas pats senas geras personažas. Taip sakant, gerai, kad iš šiandienio Šerloko kūrėjai neatėmė Londono, dvisnapės kepuraitės, smuiko, Beikerstryto su 221B ir, žinoma, svarbiausio — daktaro Vatsono.

Galima padžiūgauti ir dėl Baskervilių (tik čia jie užsikodavę slaptos karinės laboratorijos pavidalu), amžino seklio priešo Moriarčio ir kitų Konano knygose skaitytų akcentų.

Žodžiu, stebinančiu įžvalgumu pasižymintis Šerlokas blaškosi po XXI-ojo amžiaus kriminalinius užkampius, o jo parankinis veda internete blogą…

Ne, ne detektyvinės klasikos parodija tai, o visai nenuobodžiai susuktas kriminalinis detektyvas.

Gal modernusis Šerlokas ir per daug mala liežuviu, bet kūrėjams už tai galima atleisti. Kaip ir už serijų trukmę – 1,5 valandos, lyg normalaus filmo (beje, pats pirmas įžanginės serijos variantas nesiekė valandos, buvo daug dinamiškesnis, konkretesnis, bet neįtiko BBC televizijos galvoms, tai perfilmavo). Trukmė iš pradžių kiek erzino, bet dabar — turiu omenyje, po trečiojo sezono — galiu drąsiai teigti, kad britai gali didžiuotis, nes turi serialinį Džeimsą Bondą, kurio kiekvieno pasirodymo laukia pasaulis su didžiausia nekantra.

Ir yra dėl ko.

Čia daug aukštumų. Dialogai, kriminalinės linijos, Benedicto Cumberbatcho ir Martino Freemano duetas, jų tarpusavio santykių ir asmeninio gyvenimo peripetijos, režisūra, montažas, siužetų dinamika, britiškas humoras ir augimas.

Nuo pirmojo sezono „Šerlokas“ gerokai ūgtelėjo. Pirmieji du sezonai kiek striginėjo, nes didesnė koncentracija į kriminalines istorijas neleido pilnai atsiskleisti pagrindiniams personažams, kuriems akivaizdžiai reikėjo nedetektyvinių situacijų. Šį trūkumą pašalino trečiasis sezonas, kuriame žiūrovas gali daugiau panaršyti po Šerloko ir Vatsono praeitį, susipažinti su herojų giminėmis, draugais, mylimaisiais…

O scena su vestuvine Šerloko kalba turėtų įeiti į geriausių serialų epizodų dešimtuką – tai buvo tikrai stipru ir talentinga.

Bet, įtariu, nėra ko tuščiai taukšti liežuviu, bo dauguma ir taip visą tai matę, jei ne – ukšt žiūrėti.

—- updated—-

Naujų 2016-ųjų metų proga serialo kūrėjai padovanojo specialią seriją „The Abominable Bride“, kurią kai kur rodė net kino teatruose. Tiesą sakant, tai vienas laukomiausių serialų, tad ilgai gaišti nesinorėjo, juolab, kad tas pusantros valandos serijas tikrai galima žiūrėti kaip atskirą filmą.

„The Abominable Bride“ siužetas nukelia į 1895-uosius, kuriuose Šerlokui tenka narplioti nuotakos suknele pasipuošusios žudikės bylą. Byla kaip byla – turi visus reikiamus klasikiniam detektyvui būtinus atributus, tačiau Šerloko sapnai ir vidinės kovos su galvoje vis dar gyvu Moriarčiu man įspūdžio nepadarė. Bendroje serialo eigoje ši serija niekur į priekį siužeto nepastūmėja, tačiau naujų serijų alkį kuriam laikui apmalšino.

—- updated-2—

Dar trys serijos, kurios su jau minėtąja „The Abominable Bride“, sudaro ketvirtąjį serialo sezoną.

Čia įvykių tiek, kad tenka už galvos griebtis. Tai ir gerai, ir blogai.

Gerai, nes žiūri ausis ištempęs ir akis išpūtęs, nes kokios scenelės praleidimas gali taip suvelti ir taip suveltus siužetus, jog po to visuma tik išvargins, o ne teiks malonumą.

Žodžiu, scenaristai su pagrindinių personažų genealoginiu medžiu šįkart ne tik pasistengė, bet net, sakyčiau, persistengė. Vienas serialo personažas buvo pakištas po velėna, ir tai labai nuliūdino, nes suteikdavo visumai tokio buitinio neįprastumo, kuo originalūs šerlokiniai pasakojimai neturi. Vietoj jo buvo įvestas naujas Šerloko giminaitis – šis sprendimas kiek keistokas, bet matysime kur nuves toliau.

O blogiausioji 4 sezono pusė yra ta, jog serialas iš modernaus detektyvo vis labiau įsibėgėja su veiksmu ir nesustoja, virsta veiksmo trileriu, kuriame Beikerstryto dvasia ima sklaidytis. Jeigu taip bus ir toliau, šio kūrinio žiūromumas dar labiau kris.