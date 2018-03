VINILŲ KOLEKCININKAS: kaip ir kur pirkti vinilo plokšteles?

Jeigu namuose jau sukaupėte kelių šimtų ar tūkstančių vinilo plokštelių kolekciją, ko gero šis tekstas ne jums, nes jūs jau žinote, kur ir kaip gauti gerų bei retų įrašų.

Jeigu šiuo muzikiniu formatu pradėjote domėtis neseniai arba tik dabar atgaivinote šią aistrą, čia rasite naudingų būdų, kaip gauti įdomių įrašų savo kolekcijai. Toliau straipsnyje vinilo plokšteles vadinsiu tiesiog vinilais – taip, kaip jas vadina viso pasaulio melomanai.

Vinilai man niekada nebuvo egzotiškas muzikos įrašo formatas, nes muzika domėtis pradėjau prieš trisdešimt metų, kai man buvo dvylika. Tada kompaktiniai diskai dar tik radosi, vėliau buvo neįperkami, o paskui tapo beverčiai. Daug įrašų buvo daroma į paprastas kasetes, o šių įrašų šaltinis paprastai būdavo originali arba nebūtinai vinilo plokštelė.

Kai pradėjau dirbti ir turėjau galimybę nusipirkti kompaktinių diskų, vinilus apleidau, tačiau dabar vėl prie jų grįžau. Vinilai man nėra joks kultinis įrašo formatas, prie kurio melsčiausi ir gaudyčiau ausimis visus girdimus ir negirdimus garso dažnius. Juos kolekcionuoju iš pagarbos muzikai ir atlikėjams, siekdamas išlaikyti ją fiziniame, apčiuopiamame formate. Daugelis naujų vinilų dabar skamba kiek prasčiau negu skaitmeninės laikmenos, tačiau nekreipiu į tai dėmesio. Man labiau rūpi ne jų kokybė, bet jų įvairovė ir būdai juos įgyti. Vinilai – vienas iš mano gyvenimo džiaugsmų, kuris buvo kartu su manimi labai ilgą laiką.

Parduotuvės ir turgeliai

Jeigu vinilus kolekcionuoti pradėjote neseniai arba domitės populiariąja muzika, greičiausiai naudojotės prieinamiausiais kanalais – muzikos parduotuvėmis arba turgeliais. Nors mūsiškės muzikos parduotuvės ir atrenka geresnius egzempliorius, tačiau jos labiau orientuojasi į įprastą muzikos mylėtoją ir siūlo jam roko ar pop muzikos klasiką.

Taip, tie naudoti ar nauji atstatyti vinilai iš anų laikų skamba puikiai, tačiau ši muzika yra užstrigusi laike ir dažnas ją renka arba vedamas nostalgijos, arba ironijos. Pirmuoju atvejo pagalvokite apie penkiasdešimt perkopusį vyrą, kuris perka kažką iš šių penkių grupių: Pink Floyd, Black Sabbath, AC/DC, Led Zeppelin arba The Beatles. Antruoju atveju pagalvokite apie hipsterį, klausantį Eye Of The Tiger. Ši muzika jam svetima, tačiau jis išgirdo ją kokiame nors madingame filme ir jo paskatintas nusprendė įsigyti plokštelių grotuvą. Jeigu rimtai, visiškai normalu atrasti vinilus tik dabar ir asocijuoti juos vien tik su sena muzika. Todėl tegu neįsižeidžia nei tas dėdė, nei hipsteris – visi mes pirmiausia esame muzikos mylėtojai.

Dauguma muzikos parduotuvių Vilniuje ir Kaune bei Akropolio ir Antakalnio turgeliai (abu vyksta Vilniuje, sekmadieniais) bus geras startas. Kažką įdomesnio ten randu retai, pavyzdžiui, netyčia į pardavėjo krepšį pakliuvusį industrial ar krautrock įrašą, tačiau daugeliu atvejų pirkėjas čia būna patenkintas ir laimingas. Nėra nieko mielesnio už popieriumi ir pelėsiu kvepiantį vinilo voką ir lengvą VG plius lygmens traškesį prieš prasidedant kūriniui.

Patariu su turgelių prekeiviais susidraugauti ir ilgainiui jie pradės dirbti jums – atveš įdomesnių įrašų, nes girdės jūsų poreikius, o ne tik vadovausis savo supratimu. Nusiteikite už šiuos vinilus mokėti mažiausiai du – tris kartus brangiau negu jų kaina Švedijos, Olandijos ar Vokietijos turguose. Tai sąžininga kaina, nes vinilų prekeivis atvežė jums atrinktą, nesuvarytą, švarų vinilą beveik iki durų. Jeigu pikta dėl kainos – balnokite automobilį ir lėkite į didžiuosius turgus patys. Tik vienas dalykas – tokiame turguje neužteks dienos peržvelgti viską, ką ten rasite, nebent šiam reikalui skirsite savaitę.

Naujo leidimo klasikinio roko bei drąsesnių naujų atlikėjų vinilų galite rasti iMuzika parduotuvėje, Rūdininkų Knygyne arba Muzikume. Rūdininkų Knygynas taip pat pasiūlys naujų džiazo leidinių, o jei džiazas – jūsų gyvenimo būdas, užsukite į Thelonious. Vinilo Studijoje visada rasite geros roko ir pop klasikos (beje, jie ėmėsi leidybos ir patys), na o turgeliuose reikės kantrybės – kol prasikasite pro visą iš Europos šiukšlynų suvežtą šrotą, šiek tiek užtruksite. Tačiau turgeliai niekada nenuvilia – ten visada sutiksite bičiulių arba šiaip pamedituosite. Bėgimas pirštais per naudotus vinilus dėžėse turi gydomąjį poveikį, rimtai.

Beje, verta paminėti, kad įprastiems turgeliams konkurenciją rodo naujas vinilų prekybos judėjimas, kuris kartas nuo karto vyksta Caffeine Roasters kavinėje. Čia muzika prekiauja įvairesnė ir jaunesnė publika, kuri gali pasiūlyti daugiau naujos ir įdomios muzikos nuo hip hop iki alternative, abient ar experimental krypčių. Roko klasika iš pažiūros čia lyg ir nepageidaujama. Panašių vinilo renginių būna ir tarptautinės vinilo dienos proga (rugpjūčio mėn. 12d.). Jeigu tik oras geras, nusiteikite muzikos įrašų apsuptyje praleisti visą dieną.

Interneto gyliai

Aš esu už gyvą muzikos pirkimą, nes melomanui nėra nieko malonesnio už apsilankymą mažytėse užkampiuose įsikūrusiose muzikos įrašų parduotuvėse, kurias visada malonu ir miela paremti. Tai savotiška ekskursija po svetimą miestą, nes tokios parduotuvės būna įsikūrę nebūtinai lankytinose, tačiau labai įdomiose vietose. Man tik sunku suprasti vieną aspektą – kam važiuoti į Milaną ir pirkti ten Iglesias vinilą, kai tame mieste galima įsigyti kur kas daugiau įdomios vietinės muzikos, o Iglesias visada galima gauti internetu. Kita vertus, yra tokių atlikėjų ir specifinių leidimų, kurie niekada nepasieks muzikos parduotuvių lentynų ir bus parduodami tik online.

Discogs

Tai yra didžiausias virtualus vinilų turgus pasaulyje. Čia iš esmės galima rasti viską, tačiau tas viskas kainuoja nemažus pinigus. Šioje platformoje tarpsta perpardavinėtojai, plėšrūnai ir biznieriai. Jie medžioja retus leidinius ir išstato juos prekybai mažiausiai dviguba kaina negu patys pirko. Kai kurie reti plokštelių leidimai čia kainuoja triženkles ar keturženkles sumas. Nesigąsdinkite, tai galioja tik retiems leidiniams, nes visa įprasta muzika įgyjama pakankamai geromis kainomis.

Man visada keistai atrodė Discogs keiksnojimas, nes jeigu yra kas perka, yra kas ir siūlo, tad piktintis aukšta kaina yra neprotinga. Tiesa, tai jau etikos klausimas, tačiau jis dažnam muzikos prekeiviui negalioja, nebent jie būtų susibūrę į uždarą ir draugišką bendruomenę, kur keičiamasi įrašais ir padedama jų gauti.

Pats pirkimas Discogs yra lengvas, suprantamas ir saugus. Reikia tik atidžiai paskaityti pardavėjų pateiktas sąlygas, prekės aprašymus, susisiekti su pardavėju, kad šis atsiųstų nuotraukas, plačiau apibūdintų norimą vinilą. Susimokėsite dažniausiai per PayPal ir netrukus sulauksite siuntinio.

Jeigu perkate iš JAV, nusiteikite už siuntimą sumokėti iki 15 Eur ar daugiau. Tik nepamirškite pardavėjo paprašyti, kad jis nurodytų saugią (muito prasme) siuntinio vertę. Viskas, ką jūs perkate iš JAV ir kitų ne ES šalių, yra apmokestinama pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus.

Bandcamp

Tai yra socialinė muzikos atlikėjų ir gerbėjų platforma, kurioje talpinama ir parduodama atlikėjų kūryba. Nors daugiausia įrašų čia parduodama skaitmeniniu formatu, daug muzikos galima įsigyti ir kasetėse bei viniluose. Priklausomai nuo to, kokią muziką mėgstate, galima suprogramuoti norimą naujienų srautą ir sekti visus naujus leidinius. Tą verta daryti, jeigu esate muzikos kolekcionierius ir be vinilų jau negalite gyventi. Kai kurie leidimai būna labai laukiami ir iššluojami per penkiolika minučių. Kitą dieną tą patį įrašą galite rasti Discogs turguje mažiausiai dviguba kaina.

Bandcamp jums patiks jeigu domitės nauja muzika, nes senais įrašais čia neprekiaujama. Visi leidiniai yra išleisti čia ir dabar, todėl kartais sulaukia melomanų ortodoksų kritikos, kuri byloja, jog visi geri vinilai buvo išleisti iki devyniasdešimtųjų. Po to sekė įrašų skaitmenizacija, kuri melomanams atnešė tik pragarą ir branduolinę žiemą.

Gal ne visi vinilai, kuriuos pirksite iš Bandcamp bus masterinti kosminiu lygiu, tačiau tai ne dėl to, kad kažkas kažko nemoka ar nesupranta. Bandcamp platforma visų pirma skirta mažiems atlikėjams ir nepriklausomoms leidybos kompanijoms, kurios ne visada išgali išleisti fizinę įrašo laikmeną. Kai tai nutinka, visai normalu, kad toks įrašas lentynoje neužsiguli, o fanai apie tokį įvykį žino gerokai iš anksto. Dar daugiau, kai kurie atlikėjai leidžia ne vinilo plokšteles, bet lathe cuts – specialiame plastike išrėžtą garso takelį, labai panašų į vinilą, tik skambantį šiek tiek prasčiau ir greičiau susidėvintį. Kolekcionieriai kai kuriuos lathe cuts leidinius medžioja kaip deimantus, nes tokie įrašai gaminami tik itin ribotais tiražais.

Project TSL01 lathe cut 20 items ultra limited

Bandcamp rekomenduočiau ne tik kaip muzikos pirkimo vietą, tačiau ir kaip geriausią muzikinę platformą edukacijai, nes būtent čia pirmiausia pasirodo nepriklausomų atlikėjų įrašai, būtent čia perkamą įrašą atlikėjas (jeigu to paprašysite) gali atsiųsti pasirašytą, gal net sutiks jums duoti nedidelį interviu. Bandcamp leidžia su atlikėjais bendrauti tiesiogiai, o tai melomanams suteikia daug džiaugsmo. Pavyzdžiui, kartais rašau atlikėjams dėl seniai išpirktų jų įrašų ir pasitaiko atvejų, kai jie parduoda savo įrašus iš savo pačių asmeninės kolekcijos. Visi visada džiaugiasi nauju pirkėju, nes čia parduodamų vinilų tiražai retai viršija 100 – 200 – 300 egzempliorių.

Jeigu domitės nauja muzika, neskubėkite į parduotuvę ar Discogs. Pirmiausia patikrinkite, ar to įrašo nėra Bandcamp, nes tokiu būdu jūsų pinigai pasieks atlikėją tiesiogiai, o ne per kelis tarpininkus. Atsiskaitymas ir naudojimasis Bandcamp yra itin saugus ir lengvas – mokate per PayPal, kuris be patogaus atsiskaitymo užtikrina ir pirkėjo apsaugą. Esu kelis kartus teikęs pretenzijas ir visada bet kokio broko atveju atlikėjai arba atsiųsdavo naują vinilą, arba grąžindavo sumokėtus pinigus. Žinoma, Bandcamp siuntimo išlaidų atveju yra gana brangi platforma, nes siuntimu rūpinasi patys muzikantai, kurie ne visada gali pasiūlyti geriausias pašto paslaugas.

Interneto parduotuvės

Tiek Discogs, tiek Bandcamp yra ne tik prekybos vietos, tačiau ir socializacijos platformos. Beieškant įrašų čia galima praleisti kelias valandas. Jeigu žinote, ko norite ir tai dažniausiai yra nauja muzika, galima naudotis įprastomis geromis interneto parduotuvėmis.

Daugumai užtenka Amazon, tačiau aš labai mėgstu HHV ir Juno, kurios gali pasiūlyti daugiau nepriklausomos muzikos ir turi beveik tokią pat gerą pristatymo sistemą kaip Amazon. Geros interneto parduotuvės taiko itin draugišką fiksuotą siuntimo mokestį ir dažnai siūlo prekių, kurių Amazon nėra. Pavyzdžiui Bleep neseniai į prekybą paleido 2814 projekto EP, kuris buvo išpirktas per nepilną valandą ir prekyba juo vyko tik šioje parduotuvėje. Beje, labai dažnai geros parduotuvės ar tokias turinčios leidybos kompanijos pasiūlo puikių nuolaidų, kurios lenkia net Black Friday pasiūlymus Amazon.

Neabejoju, kad pažengę melomanai galėtų pasiūlyti kur kas daugiau internetinių parduotuvių variantų, tad geras ėjimas būtų prenumeruoti mėgiamų parduotuvių naujienas – tokiu būdu pirmieji sužinosite apie mažų tiražų leidinius ar beprotiškas nuolaidas. Pavyzdžiui Bordello A Parigi neseniai darė sandėlio valymus ir puikios elektronikos pas juos nusipirkau su 50 – 70% nuolaida.

Atlikėjų finansavimo platformos

Įsivaizduokite, kad esate atlikėjas, neturite nei pinigų, nei leidybos kompanijos, kuri galėtų išleisti jūsų vinilą. Tam reikalui jums gali padėti įdomi Qrates platforma, kuri organizuoja jūsų albumo leidimą vinilo formate jeigu jis surinks pakankamai rėmėjų. Pastarieji šiuo atveju yra melomanai, kurie užstato albumo kainą ir ji nuo sąskaitos būna nurašoma tik tada, kai albumas surenka pakankamą skaičių rėmėjų. Kartais rėmėjai susirenka labai greitai, o kartais albumo leidimo reikia laukti daugiau negu metus. Visas veiksmas vyksta per PayPal, todėl atliekamas per kelis mygtuko paspaudimus ir yra visiškai saugus.

Qrates platforma labai tiks tiems, kurie gilinasi į kokį nors konkretų muzikos žanrą ir jiems įdomu viskas, kas šiame žanre išleidžiama. Aš kolekcionuoju retro wave ir synthwave atlikėjus, kurie dažniausiai neturi stambaus leidėjo, todėl naudojasi Qrates platforma kaip vinilų gamintoju. Man malonu ir garbė būti vienu iš 100 ar 200 rėmėjų, kurie vieninteliai gauna išleistą albumą, tiesa, kažkiek egzempliorių tenka ir atlikėjui. Tokių platformų yra ne viena, tačiau Qrates pastaruoju metu atsinaujino ir tapo šios nišos lydere bent jau tuose muzikos žanruose, kurie patinka man.

Bendraminčių grupės

Jeigu domitės vinilais, patariu įstoti į Facebook‘e veikiančias vinilo mylėtojų grupes Tie, kas klausosi vinilo bei Vinyl Community Lithuania. Čia melomanai dažnai pasiūlo pirkti plokšteles iš asmeninės kolekcijos, dalinasi neseniai įsigytų vinilų nuotraukomis ar aptarinėja vinilo klausymo bei leidybos ypatumus. Diskusijų būna visokių (žinia, melomanai – jautrūs žmonės), tačiau jausmas, kad žmonės čia susirinko dėl muzikos visus vienija.

Bus dar geriau, jeigu rasite savo mėgstamo žanro tarptautinę vinilo grupę, tuomet būkite tikri, kad žinosite visas naujienas, gandus ir peripetijas pirmiau už pačius atlikėjus. Dažnai pastarieji yra tokių grupių nariai, tad parašai ant plokštelių ar muzikos kūrimo istorijos pačios pas jus atsiras. Nereikės domėtis nei Discogs, nei Bandcamp, nei Qrates, nes grupės nariai čia ir dabar paskelbs visas reikiamas nuorodas ir įspės dėl retų leidinių pardavimo datų. Visada būsite saugiai nukreipti į geriausias interneto parduotuves arba įrašų galėsite nusipirkti tiesiai iš bendraminčių, kurie tokiu atveju juos parduoda labai draugiškomis kainomis. Šiose grupėse taip pat vyksta vinilų mainai.

Koncertai ir festivaliai

Ko gero nėra didesnio džiaugsmo pirkti vinilus tiesiog pačių atlikėjų koncertuose. Merčandaizo stalas būna pirma ir paskutinė vieta, kurią lankau koncertų ar festivalių metu, o kartais prie jo einu net po kelis kartus. Pasitaiko, kad prekės būna papildomos – taip daroma didesniuose festivaliuose. Labai dažnai grupės skiria ribotą skaičių vinilų konkrečiam koncertui, todėl laukti koncerto pabaigos nepatariu, nes kiekviename koncerte yra keli kur kas didesni gerbėjai ir kolekcionieriai negu jūs. Čia galioja taisyklė kas pirmesnis, tas gudresnis. Taip ne kartą vos ne vos nugriebiau vieną iš kelių likusių vinilų ar kasečių.

Dar daugiau, atlikėjai paprastai po koncerto ateina gerbėjams dalinti parašų ar pasidaryti su jais vieną kitą asmenukę. Visada koncertuose turėkite grynųjų, nes galbūt jums pavyks įsigyti seniai išparduotą leidinį, kurį dabar galima gauti tik pas pačius atlikėjus.

Apibendrinant, pirkdamas muziką aš laikausi esminio principo – stengiuosi, kad visi pinigai, kuriuos išleidžiu vinilams, kaip įmanoma nusėstų atlikėjų ar juos išleidusių mažų kompanijų kišenėse. Taip mano mėgiami atlikėjai galės augti ir sukurti dar daugiau muzikos, kurią mėgstu. Nesvarbu, kokią muziką mylite, konkrečiame žanre yra kur kas daugiau įdomių atlikėjų negu vien tik žanro žvaigždės. Būtent tie atlikėjai yra patys įdomiausi, o jų vinilai patys mieliausi.