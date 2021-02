Žinomų atlikėjų vokiškos dainos

Prie šios temos atvedė „Jojo Rabbit“ garso takelis, kuriame buvo ir The Beatles „Komm, gib mir deine Hand“, ir David Bowie „Helden“. Taip, joks tai stebuklas, kad ir didieji grandai atlikdavo savo hitus kita kalba. Ypač tai buvo populiaru tarp šlagerių dainininkų, kurie dainuodavo ne viena kalba ir turėjo net atitinkamai kalbai skirtų albumų. Čia verta paminėti, kad kalba neina apie visokius dainavimo/perdainavimo realybės šou ar koverius, kai bet kaip išverčiamas originalus tekstas, sudainuojamas kitų atlikėjų ir uždedamas ant originalios melodijos (tokių galima rasti, tiesa, visai pusė velnio, net Pink Floyd’ų „Another Brick in the Wall“ versiją). Neina kalba ir apie įprastai angliškai dainuojančius vokiečius (kaip, pvz., Kraftwerk), kurie turi kūrinių abejomis kalbomis. Pastarieji virsmai vyksta ir šiandien, ir vyks rytoj.

Mane domino didesni vardai, su kurių vokiškomis artikuliacijomis praleidau porą smagių dienų ir kai kuriomis norisi pasidalinti.

The Beatles – Komm gib mir deine Hand (I Want To Hold Your Hand). Dar yra ir „Sie liebt dich“ (She loves You) ir lyg viskas iš šių legendų vokiško repertuaro.

ABBA – Waterloo. ABBA, pasirodo, turėjo savo hitų versijų ir ispaniškai, švediškai bei prancūziškai.

Johnny Cash – Viel zu Spät (I got stripes).Cash’as vokiškai buvo visiškas atradimas. Tiek išverstieji gabalai kaip „Wer Kennt Den Weg (I Walk the Line)“ ar “Wo ist Zuhause, Mama?” (Five Feet High and Rising), tiek vien vokiškai sudainuoti „In Virginia“, „Kleine Rosmarie“, „Besser so, Jenny Joe“.



David Bowie – Helden (Hereos)



Beach Boys – Ganz Allein (In My Room)



Dusty Springfield – Auf Dich nur wart ich Immerzu



Neil Sedaka – „Crazy Daisy“ („Little Devil“). Neil’as labai nenustebino, nes turi pilnų albumų itališkai ir skirtų žydams, bet šis gabalas gerulis.



Franz Ferdinand – Tell Her Tonight. Vokiška dainos versija, kurią sudainavo grupės būgnininkas Paul Thomson.



Sparks – Madonna



Peter Gabriel – Jetzt Kommt Die Flut. Gabrielis ir visus savo trečiąjį ir ketvirtąjį albumus buvo išleidęs vokiškai.