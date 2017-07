[tv series:] BETTER CALL SAUL (2015-2017-)

Po „Breaking Bad“ Vince’as Gilliganas ginklų nesudėjo ir nusprendė pašaudyti ta pačia kryptimi – ėmėsi kurti „Breaking Bad“ spin-off‘ą, kuriame pagrindinėje rolėje darbuojasi Walteriui White’ui pinigus plauti padėjęs advokatas Saulas Goodmanas.

„Better Call Saul“ grįžta gerą dešimtmetį atgal iki „Breaking Bad“ įvykių ir susikoncentruoja į Saulą, garsioje teisininkų firmoje dirbantį dokumentų išnešiotoją, kuris turi didelių ambicijų tapti firmos partneriu, juolab, kad vienu tokiu yra Saulo brolis. Nežinau, kaip iš tiesų yra Amerikoje – ar galima teisininko išsilavinimą įgyti studijuojant paštu ir po to būti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikėju, bet, matyt, Amerikoje daug kas įmanoma. Tad ir Saulas gavęs tokį diplomą imasi savarankiškos advokatūros, smulkių reikaliukų, artimų sukčiavimui, o dažniausiai – gina tuos, kurie neišgali samdyti advokato, o už juos mokas valstybė. Bet Saulas turi didelių lūkesčių…

„Better Call Saul“ žiūrėti galima, tačiau jis toli gražu netempia iki „Breaking Bad“ gelmės, įtampos ir žiūrėjimo smagumo. Jaučiasi, jog siužetas sukamas ir žiūrovas laikomas ant „Breaking Bad“ šlovės kortos. Jei ne ji, tikėtina, jog jau po įžanginės serijos dauguma būtų šio žiūralo atsisakę.



Saulo personažui, kurį suvaidino Bobas Odenkirkas, nieko neprikiši – originalus, išradingas, kaip priklauso advokatui – mokantis liežuviu kabinti makaronus, charizmatiškas, veiklus, netveriantis savame kailyje ir lyg besijaučiantis ankštai kūrėjų parašyto scenarijaus rėmuose. Ir tikrai iš serialo fabulos norėtųsi daugiau. Tai jog šokinėjama per laiką netrikdo, bet nuolat kirba jausmas, jog kūrėjai niekaip neapsisprendžia kur ir kokia sparta sukti siužetą: imasi vienos linijos, kuri stringa ir netrunka subliūkšti, imasi kitos, kuri taip pat baigiasi be žymios įtakos Saulo gyvenimui. Serialas įsivažiuoja labai iš lėto, gal tik trečiojoje serijoje finaliniuose kadruose, skambant Bobby Bare „Find Out What’s Happening“, supratau, kad tai vis dar tas pats gerasis Gilliganas, kuris dėmesį gali prikaustyti vien vaizdais.

Net paskutinė pirmojo sezono serija išleido tik didesnį pšš, o gi turėjo palikti žiūrovą nekantraujantį sužinoti „kas bus toliau“. Nežinau, nežinau, net jei toks ir yra kūrėjų užmanymas – Saulo personažas yra šioks toks nelaimėlis, kurio visi lyg jau rankose laikomi praturtėjimo šansai vienaip kitaip žlunga – bet tokį patį likimą paskirti pačiam serialui, manau, nelabai protinga.



Saulo istorijos klystkeliai susikerta ir dar su keliais „Breaking Bad“ veikėjais: Mike’u Ehrmantrautu (vaidina Jonathanas Banksas), kuris iš buvusio policininko vėliau taps bejausmio veido purvinų reikalų tvarkytoju, ir su Meksikos narkokartelio atstovu Tuco’u Salamanca (vaidina Raymond Cruz). Mike’o personažas netikėtai įneša serialui komizmo ir dažnai savo scenomis įdomumu net lenkia Saulo istorijas. Tikiuosi ateityje „Better Call Saul“ jo bus tik daugiau. O Tuco’ui pavestas kiek silpnaprotiško gangsterio amplua labiau nustebino blogąja prasme – dvelktelėjo taip neskaniu nuvalkiotu klišiniu personažu.

Visumoje „Better Call Saul“ nėra prastas serialas, gal tik lūkesčiai buvo per dideli, turi jis dar daug potencijos plėtrai ir gyliui, tad laukiame naujo sezono ir tikimės, kad Saulo versliukai įsisuks kaip reikiant.

3-asis sezonas pagaliau įžiebia viltį, jog serialas išlips iš jau pabodusių juridinių ir asmeninių Saulo nesėkmių. Kai Mike’as, sekdamas Nacho, sustoja prie greito maisto restorano, kurios iškaboje puikuojasi du gaidžiai ir užrašas „Los Pollos Hermanos“, supranti, jog jautis imamas už ragų ir tu neapsirinki – į sceną įžengia paslaugiąja šypsena pasidabinęs Gusas Fringas. Taip, tai tas pats, kuris „Breaking Bad“ pardavinėjo viščiukus ir priklausė narkotikų karteliui. O Guso kelias kertasi su dar čia gyvybingo dono Hectoro Salamanca’o reikalais…

Žodžiu, įdomumas prasideda ir noras leisti vieną seriją po kitos gyvas kaip niekada. Deja, kūrėjai neskuba, istoriją vynioja į vatą, kurioje blogiausiai atrodo pagrindinio herojaus, Saulo, linija. Tas tampymasis su broliu, nesibaigiančios problemos jau matyti anksčiau ir pridėtinės vertės neteikia – tiesiog norisi, kad Saulo jo paties vardo seriale visai nebeliktų. Sezono epilogas leidžia tikėtis, kad daugiau nebematysime bent Saulo brolio Chucko ir tai būtų serialui tik į naudą, o visuma vis dar lieka iš tos „daug žadančios“ serijos, tik jau subrendo laikas duoti, o ne tik žadėti. Tikiuosi ketvirtajame sezone taip ir bus.